ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:53, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5

    دجاكارتا الەمدەگى ەڭ ءىرى مەگاپوليسكە اينالدى

    استانا. KAZINFORM - يندونەزيا استاناسى دجاكارتا توكيودان اسىپ ءتۇسىپ، الەمدەگى ەڭ ۇلكەن قالا رەتىندە تانىلدى، دەپ حابارلايدى BILD.

    Фото: BILD

    باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، ب ۇ ۇ- نىڭ جاڭا «الەمدىك ۋربانيزاتسيا پەرسپەكتيۆالارى 2025» ەسەبىندە دجاكارتا مەگاپوليسىندە شامامەن 42 ميلليون ادام تۇراتىنى ايتىلعان. ودان كەيىن بانگلادەشتەگى داككا (40 ميلليون) جانە توكيو مەن ونىڭ اينالاسىنداعى اۋداندار (33 ميلليون) كەلەدى. ب ۇ ۇ سەگىز ميللياردتان اسقان الەم حالقىنىڭ جارتىسىنا جۋىعى قالالاردا تۇراتىنىن اتاپ وتەدى.

    - قالا تۇرعىندارىنىڭ سانى 1950 -جىلدان بەرى ەكى ەسەدەن استام ءوستى، سول كەزدە الەمدەگى 2,5 ميلليارد ادامنىڭ تەك 20 پايىزى قالالاردا تۇرعان، - دەلىنگەن ەسەپتە.

    حالىق سانى 10 ميلليوننان اساتىن مەگاپوليستەر سانى ەرەكشە تەز ءوسىپ جاتىر: 50 جىل ىشىندە ولاردىڭ سانى سەگىزدەن 33 كە دەيىن ءوستى، ونىڭ 19 ى ازيادا. العاشقى 10 مەگاپوليستىڭ تەك بىرەۋى عانا ازيادا ورنالاسپاعان - كاير.

    ب ۇ ۇ باعالاۋى بويىنشا، 2050 -جىلعا قاراي حالقى 10 ميلليوننان اساتىن مەگاقالالار سانى 37 گە دەيىن ارتادى. بۇل تىزىمگە ەفيوپياداعى ادديس- ابەبا، تانزانياداعى دار- ەس- سالام، ءۇندىستانداعى حادجيپۋر جانە مالايزياداعى كۋالا- لۋمپۋر كىرەدى. الايدا، ەسەپكە سايكەس، مەحيكو جانە چەندۋ سياقتى كەيبىر ءىرى قالالار قازىردىڭ وزىندە كىشىرەيە باستادى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار