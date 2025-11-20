دجاكارتا الەمدەگى ەڭ ءىرى مەگاپوليسكە اينالدى
استانا. KAZINFORM - يندونەزيا استاناسى دجاكارتا توكيودان اسىپ ءتۇسىپ، الەمدەگى ەڭ ۇلكەن قالا رەتىندە تانىلدى، دەپ حابارلايدى BILD.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، ب ۇ ۇ- نىڭ جاڭا «الەمدىك ۋربانيزاتسيا پەرسپەكتيۆالارى 2025» ەسەبىندە دجاكارتا مەگاپوليسىندە شامامەن 42 ميلليون ادام تۇراتىنى ايتىلعان. ودان كەيىن بانگلادەشتەگى داككا (40 ميلليون) جانە توكيو مەن ونىڭ اينالاسىنداعى اۋداندار (33 ميلليون) كەلەدى. ب ۇ ۇ سەگىز ميللياردتان اسقان الەم حالقىنىڭ جارتىسىنا جۋىعى قالالاردا تۇراتىنىن اتاپ وتەدى.
- قالا تۇرعىندارىنىڭ سانى 1950 -جىلدان بەرى ەكى ەسەدەن استام ءوستى، سول كەزدە الەمدەگى 2,5 ميلليارد ادامنىڭ تەك 20 پايىزى قالالاردا تۇرعان، - دەلىنگەن ەسەپتە.
حالىق سانى 10 ميلليوننان اساتىن مەگاپوليستەر سانى ەرەكشە تەز ءوسىپ جاتىر: 50 جىل ىشىندە ولاردىڭ سانى سەگىزدەن 33 كە دەيىن ءوستى، ونىڭ 19 ى ازيادا. العاشقى 10 مەگاپوليستىڭ تەك بىرەۋى عانا ازيادا ورنالاسپاعان - كاير.
ب ۇ ۇ باعالاۋى بويىنشا، 2050 -جىلعا قاراي حالقى 10 ميلليوننان اساتىن مەگاقالالار سانى 37 گە دەيىن ارتادى. بۇل تىزىمگە ەفيوپياداعى ادديس- ابەبا، تانزانياداعى دار- ەس- سالام، ءۇندىستانداعى حادجيپۋر جانە مالايزياداعى كۋالا- لۋمپۋر كىرەدى. الايدا، ەسەپكە سايكەس، مەحيكو جانە چەندۋ سياقتى كەيبىر ءىرى قالالار قازىردىڭ وزىندە كىشىرەيە باستادى.