Disney كومپانياسىنا 10 ميلليون دوللار ايىپپۇل سالىندى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، Walt Disney كومپانياسى بالالاردىڭ قۇپيالىلىعىن قورعاۋ تۋرالى زاڭدى بۇزدى دەگەن ايىپتاۋلاردى رەتتەۋ اياسىندا 10 ميلليون دوللار ايىپپۇل تولەۋگە كەلىستى، دەپ حابارلايدى New York Post.
فەدەرالدىق سوتتىڭ Disney Worldwide Services Inc. جانە Disney Entertainment Operations LLC كومپانيالارىنا قاتىستى ءىس بويىنشا قاۋلىسى Disney كومپانياسىنا YouTube تە بالالاردىڭ ونلاين قۇپيالىلىعىن قورعاۋ تۋرالى زاڭدى بۇزاتىنداي جۇمىس ىستەۋگە تىيىم سالدى.
قاۋلىعا سايكەس، Disney كومپانياسى بولاشاقتا YouTube تە قۇپيالىلىق تۋرالى زاڭعا سايكەس كەلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن باعدارلاما ازىرلەۋى ءتيىس.
زاڭ 13 جاسقا تولماعان بالالارعا ارنالعان ۆەب- سايتتار، قوسىمشالار جانە باسقا دا ونلاين قىزمەتتەر اتا-انالارعا ولار جيناعان جەكە اقپارات تۋرالى حابارلاۋدى جانە سول اقپاراتتى جيناۋعا اتا-انالارىنىڭ راستالاتىن كەلىسىمىن الۋدى تالاپ ەتەدى.