DeepSeek ءتىڭ نەگىزىن قالاعان قىتايلىق الەمدەگى ەڭ باي ج ي جاساۋشى اتاندى
استانا. قازاقپارات - قىتايلىق DeepSeek كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ليان ۆەنفەن جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن جاساۋشىلار اراسىنداعى ەڭ باي كاسىپكەر اتاندى.
Bloomberg Billionaires Index دەرەگىنە سايكەس، ونىڭ داۋلەتى 36 ميلليارد دوللارعا جەتكەن. بۇل بۇرىنعى ەسەپپەن سالىستىرعاندا ەكى ەسەدەن استام جوعارى كورسەتكىش، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
Bloomberg باعالاۋىنشا، ليان ءۆەنفەننىڭ بايلىعى شامامەن 16,7 ميلليارد دوللاردان 36 ميلليارد دوللارعا دەيىن وسكەن. وسىلايشا ول جەكە داۋلەتى بويىنشا Anthropic نەگىزىن قالاۋشى داريو امودەي مەن OpenAI وكىلدەرىنىڭ ءبىرى گرەگ بروكماننان العا شىقتى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل جەردە ءسوز OpenAI نەمەسە Anthropic كومپانيالارىنىڭ نارىقتىق قۇنىن سالىستىرۋ تۋرالى ەمەس. اڭگىمە جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن ازىرلەيتىن كومپانيالاردىڭ نەگىزىن قالاۋشىلارىنىڭ جەكە بايلىعى جونىندە بولىپ وتىر. Bloomberg بۇل رەيتينگتە نەگىزگى بيزنەسى جانە تابىسىنىڭ باسىم بولىگى تىكەلەي AI مودەلدەرىنە بايلانىستى كومپانيالاردى قاراستىرعان.
ليان ۆەنفەننىڭ داۋلەتىنىڭ كۇرت وسۋىنە DeepSeek كومپانياسىنىڭ باعاسىنىڭ ارتۋى اسەر ەتتى. The Wall Street Journal مالىمەتىنشە، DeepSeek العاشقى سىرتقى ينۆەستيتسيالىق راۋندىندا 7,4 ميلليارد دوللاردان استام قارجى تارتىپ، قىتايداعى ەڭ قىمبات جاساندى ينتەللەكت ستارتاپتارىنىڭ بىرىنە اينالدى. بۇل راۋندتان كەيىن كومپانيانىڭ باعاسى 50 ميلليارد دوللاردان اسقان.
DeepSeek الەمگە ەڭ الدىمەن اشىق ءارى سالىستىرمالى تۇردە ارزان AI مودەلدەرى ارقىلى تانىلدى. كومپانيانىڭ V3 جانە R1 مودەلدەرى حالىقارالىق تەحنولوگيالىق ورتادا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ، امەريكالىق ءىرى AI كومپانيالارىنا باسەكەلەس بولا الاتىن قىتايلىق جوبالاردىڭ ءبىرى رەتىندە باعالاندى.
كومپانيانىڭ ەرەكشەلىگى، ول ۇزاق ۋاقىت بويى سىرتقى ينۆەستورلارعا تاۋەلدى بولماي دامىدى. WSJ دەرەگىنشە، DeepSeek باستاپقىدا ليان ۆەنفەننىڭ جەكە قارجىسى جانە ول بايلانىسى بار High-Flyer قورىنىڭ رەسۋرستارى ەسەبىنەن وسكەن. جاڭا ينۆەستيتسيالىق راۋندتان كەيىن دە ليان كومپانياداعى ىقپالىن ساقتاپ قالعان.
DeepSeek ءتىڭ نارىقتاعى سالماعى ارتقان سايىن كومپانيانىڭ تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىككە ۇمتىلىسى دا كۇشەيىپ كەلەدى. Reuters دەرەككوزدەرىنە سۇيەنىپ، DeepSeek ءوز AI ءچيپىن ازىرلەپ جاتقانىن حابارلادى. بۇل قادام كومپانيانىڭ Nvidia جانە Huawei چيپتەرىنە تاۋەلدىلىگىن ازايتۋى مۇمكىن. الايدا Reuters مالىمەتىنشە، بۇل چيپ جاڭا مودەلدەردى وقىتۋعا ەمەس، دايىن مودەلدەردىڭ پايدالانۋشى سۇراعىنا جاۋاپ بەرۋ كەزەڭىنە، ياعني inference پروتسەسىنە ارنالعان.
ساراپشىلار DeepSeek ءتىڭ جىلدام ءوسۋىن قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى امبيتسياسىمەن بايلانىستىرادى. ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى تەحنولوگيالىق باسەكە كۇشەيگەن تۇستا مۇنداي كومپانيالار تەك كوممەرتسيالىق جوبا عانا ەمەس، ۇلتتىق تەحنولوگيالىق تاۋەلسىزدىك ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالىپ وتىر.
دەگەنمەن DeepSeek ءتىڭ تابىسى ەرەكشە پارادوكس تۋدىرادى. كومپانيا الەمگە اقىلى جابىق جۇيەمەن ەمەس، اشىق مودەلدەرىمەن جانە قولجەتىمدى تەحنولوگيالىق شەشىمدەرىمەن تانىلدى. سوعان قاراماستان، ءدال وسى ستراتەگيا ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ، ونىڭ نەگىزىن قالاۋشىنى AI يندۋسترياسىنداعى ەڭ باي ادامداردىڭ بىرىنە اينالدىردى.
قازىرگى دەرەكتەرگە قاراعاندا، ليان ۆەنفەننىڭ بايلىعى DeepSeek باعالاۋىنا تىكەلەي بايلانىستى. سوندىقتان كومپانيانىڭ بولاشاقتاعى ينۆەستيتسيالارى، IPO جوسپارى، ءوز ءچيپىن ازىرلەۋى جانە جاھاندىق نارىقتاعى باسەكەسى ونىڭ داۋلەتىنە دە اسەر ەتۋى مۇمكىن.
قالاي بولعاندا دا، DeepSeek وقيعاسى جاساندى ينتەللەكت نارىعىندا جاڭا كەزەڭ باستالعانىن كورسەتەدى. بۇعان دەيىن بۇل سالادا باستى نازار اقش كومپانيالارىنا اۋدارىلىپ كەلسە، ەندى قىتاي ستارتاپتارى دا الەمدىك رەيتينگتەر مەن ينۆەستيتسيالىق جارىستا ماڭىزدى ورىنعا شىعىپ وتىر.