دۋبايدان باسقا: كوكتەمدە قايدا دەمالۋعا بولادى؟
استانا. KAZINFORM - پارسى شىعاناعىنداعى جاعداي قيىنداعالى بەرى تۋريستەر باراتىن باعىتتار ەداۋىر وزگەردى. بۇرىن تاياۋ شىعىس ەلدەرىن تاڭداعان دەمالۋشىلار ەندى باسقا ەلدەرگە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر.
قازىرگى كەزەڭدە سۇرانىس ەڭ الدىمەن مىسىر مەن تايلاندقا اۋعان. ودان كەيىن قىتاي، ۆەتنام جانە مالديۆ ارالدارىنا قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلەدى.
تۋريستىك اگەنتتىكتەر شري-لانكانى بۇل تىزىمگە قوسۋعا اسىقپاۋعا كەڭەس بەرەدى. ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارعا تاۋەلدىلىگى الداعى ۋاقىتتا بەلگىلى ءبىر قيىندىقتارعا اكەلۋى مۇمكىن دەگەن بولجام بار. ال وڭتۇستىك-شىعىس ازيانىڭ وزگە وڭىرلەرى، كەرىسىنشە، كوكتەمگى دەمالىس ءۇشىن قاۋىپسىز ءارى قولايلى باعىت سانالادى. بۇل قاتاردا يندونەزيا، بالي جانە مالايزيا جيى اتالادى.
بالاما رەتىندە افريكا قۇرلىعىنداعى ارالدىق مەملەكەتتەر دە نازارعا ىلىگىپ وتىر. اسىرەسە سەيشەل ارالدارى مەن ماۆريكي تابيعاتى مەن قىزمەت كورسەتۋ دەڭگەيىنىڭ ارقاسىندا جوعارى سۇرانىسقا يە. دەگەنمەن بۇل باعىتتاردىڭ باعاسى ارزان ەمەس. جالپى العاندا، كوكتەمگى ماۋسىمدا ەڭ قولجەتىمدى جاعاجاي باعىتتارى رەتىندە مىسىر مەن تۇركيا اتالادى. ءساۋىر ايىندا مىسىردا اۋا شامامەن 27+ گرادۋسقا دەيىن جىلىپ، تەڭىز سۋى 23+ گرادۋس شاماسىندا بولادى. ال مامىردا تۇركيادا جاعاجاي ماۋسىمى باستالىپ، اۋا 25+ گرادۋسقا دەيىن، سۋ 20+ گرادۋسقا دەيىن جىليدى.
تەڭىزسىز دەمالىستى قالايتىندار ءۇشىن دە كوكتەم - قولايلى كەزەڭ. بۇل ۋاقىتتا تۇركيادا ەكسكۋرسيا مەن سەرۋەندەۋگە قولايلى اۋا رايى قالىپتاسادى. سونىمەن قاتار ازەربايجان، گرۋزيا جانە ارمەنيا كوكتەمگى ساپار ءۇشىن جايلى باعىتتار سانالادى.
باعا ماسەلەسىنە كەلسەك، تاياۋ شىعىستاعى تۇراقسىزدىق اياسىندا كەي باعىتتاردا دەمالىس قۇنى ءوسىپ كەلەدى. مىسالى، مالديۆ ارالدارىندا ەكى ادامعا ءبىر اپتالىق دەمالىس شامامەن 1,6 ميلليون تەڭگەدەن باستالادى. تايلاندقا تۋرلار شامامەن 1,15 ميلليون تەڭگە، ال قىتاي مەن شري-لانكا باعىتتارى دا وسى دەڭگەيگە جۋىق. ال مىسىردا دەمالۋ سالىستىرمالى تۇردە ارزانىراق - ورتا ەسەپپەن 750 مىڭ تەڭگە شاماسىندا. قورىتا ايتقاندا، ايماقتاعى گەوساياسي احۋال وزگەرگەنىمەن، تۋريستىك نارىق جاڭا جاعدايعا تەز بەيىمدەلىپ، دەمالۋشىلارعا بالاما باعىتتاردىڭ كەڭ تاڭداۋىن ۇسىنىپ وتىر.
