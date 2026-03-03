دۋبايدان 306 وتانداسىمىز ەلگە جەتتى
استانا. قازاقپارات - FlyDubai اۋە كومپانياسى دۋبايدان الماتى مەن استاناعا 306 جولاۋشىنى جەتكىزدى. بۇل تۋرالى كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ ايتتى.
سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك باقايەۆتىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان رەيستەرمەن 28-اقپاندا جانە 1-2-ناۋرىزدا ۇشاققا بيلەتى بولعانىمەن ەلگە ۇشىپ كەلە الماعان وتانداستارىمىز جەتكىزىلگەن.
- بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اۋە كەڭىستىگىن جاۋىپ، وزگە اۋە كومپانيالارىمەن شىعارمايدى. ال ءوزىنىڭ كومپانياسىنا جولاۋشىلار الدىنداعى مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر. سوندىقتان كەشەگى رەيستەر ورىندالدى، - دەدى مينيستر ورىنباسارى ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن.
ال كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات لاستايەۆ اتالعان رەيستەرمەن 306 وتانداسىمىزدىڭ ەلگە ورالعانىن، قاجەتتىلىك تۋىنداعاندا Air Astana مەن Scat كومپانيالارىنىڭ 6 اۋە كەمەسى اتالعان ەلدەن وتانداستىرىمىزدى الىپ كەلۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى.
- قاجەتتى رەزەرۆ - 6 اۋە كەمەسىنە دەيىن بولۋگە جانە اۋە كەڭىستىگىنىڭ اشىلۋىنا قاراي جولاۋشىلاردىڭ ءبارىن شىعارۋعا دايىنبىز. بۇل ومان، جيددا، مەديناداعى جولاۋشىلاردىڭ دەرەكتەرىنە بايلانىستى. جولاۋشىلاردىڭ كەلۋىنە وراي اۋە كەمەلەرىنىڭ سانىن رەتتەيمىز، - دەدى تالعات لاستايەۆ.
بۇعان دەيىن قازاقستان ازاماتتارى يران اۋماعىنان جەر جولدار ارقىلى شىعارىلاتىنىن جازعان ەدىك.