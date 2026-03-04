09:07, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
دۋبايداعى ا ق ش كونسۋلدىعى ماڭىنان ءورت شىقتى
استانا. KAZINFORM - دۋبايداعى ا ق ش كونسۋلدىعى ماڭىندا تۇتانعان ءورت اۋىزدىقتالدى، زارداپ شەككەندەر جوق، دەپ حابارلايدى Report.
بۇل تۋرالى ەڭ الدىمەن دۋباي ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى X باسىلىمىندا جاريالانعان.
مالىمدەمەگە سايكەس، ءورت ديپلوماتيالىق وكىلدىك ماڭىنداعى ۇشقىشسىز ۇشاقتىڭ سوققىسىنان شىققان.
- ءورت ءساتتى اۋىزدىقتالدى. زارداپ شەككەندەر جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، 1-ناۋرىز كۇنى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ دجەبەل-الي پورتىنداعى ايلاقتاردىڭ بىرىنە قۇلاعان زىمىراننىڭ قالدىقتارىنان ءورت شىقتى. زارداپ شەككەندەر جوق. سول كۇنى دۋباي اۋەجايىنا دا شابۋىل جاسالدى.