ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:07, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دۋبايداعى ا ق ش كونسۋلدىعى ماڭىنان ءورت شىقتى

    استانا. KAZINFORM - دۋبايداعى ا ق ش كونسۋلدىعى ماڭىندا تۇتانعان ءورت اۋىزدىقتالدى، زارداپ شەككەندەر جوق، دەپ حابارلايدى Report.

    Дубайдағы АҚШ консулдығы маңынан өрт шықты
    فوتو: Report

    بۇل تۋرالى ەڭ الدىمەن دۋباي ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى X باسىلىمىندا جاريالانعان.

    مالىمدەمەگە سايكەس، ءورت ديپلوماتيالىق وكىلدىك ماڭىنداعى ۇشقىشسىز ۇشاقتىڭ سوققىسىنان شىققان.

    - ءورت ءساتتى اۋىزدىقتالدى. زارداپ شەككەندەر جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، 1-ناۋرىز كۇنى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ دجەبەل-الي پورتىنداعى ايلاقتاردىڭ بىرىنە قۇلاعان زىمىراننىڭ قالدىقتارىنان ءورت شىقتى. زارداپ شەككەندەر جوق. سول كۇنى دۋباي اۋەجايىنا دا شابۋىل جاسالدى.

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار