دۋبايدا تەك روبوتتار سالاتىن ۆيللا قۇرىلىسىنا كونكۋرس جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - دۋباي مۋنيتسيپاليتەتى تولىعىمەن روبوتتار سالاتىن الەمدەگى العاشقى تۇرعىن ءۇي ۆيللاسىنىڭ قۇرىلىسىنا حالىقارالىق كونكۋرس جاريالادى. جوبا امىرلىكتىڭ قۇرىلىس سالاسىن جاڭعىرتۋ ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى بولماق، دەپ حابارلايدى Gulf News.
سەيسەنبى كۇنى جاريالانعان باستامانى 25 تەن استام تەحنولوگيالىق كومپانيالار مەن عىلىمي مەكەمەلەردەن تۇراتىن حالىقارالىق كونسورتسيۋم جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. جوبانى Zacua Ventures جانە Würth Group قاداعالايدى. ماقسات — اۆتوماتتاندىرىلعان قۇرىلىستى ەكسپەريمەنتتىك كەزەڭنەن شىعارىپ، جاھاندىق تۇرعىن ءۇي نارىعى ءۇشىن اۋقىمدى، ناقتى ۇلگىگە كوشىرۋ.
بايقاۋ Expo City Dubai اۋماعىنداعى 04 ConTech Valley Construction يننوۆاتسيالىق جانە زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا جاريالاندى. جاڭا نىسان قالالىق ينفراقۇرىلىم سالاسىنداعى جاڭا بۋىن ماتەريالدارى مەن شەشىمدەرىن سىناۋ ءۇشىن جاسالعان.
دۋباي مۋنيتسيپاليتەتىنىڭ باس ديرەكتورى مارۆان احمەد بين گاليتا الدىڭعى قاتارلى قۇرىلىس تەحنولوگيالارى دۋبايدىڭ تيىمدىرەك، ەكولوگيالىق تازا جانە تۇراقتى قۇرىلىس حابىنا اينالۋ كوزقاراسىنىڭ نەگىزگى ەلەمەنتى ەكەنىن ايتتى. بايقاۋ ستارتاپتارعا يننوۆاتسيادان ناقتى كوممەرتسيالاندىرۋعا وتۋگە كومەكتەسۋگە باعىتتالعان.
اۆتوماتتاندىرۋدى ىسكە قوسۋمەن قاتار دۋباي مۋنيتسيپاليتەتى ConTech جاھاندىق ەسەبىن جاريالادى. قۇرىلىس تەحنولوگيالارىنا جاھاندىق ينۆەستيتسيا 2033 -جىلعا قاراي 30 ميلليارد دوللاردان اسادى دەپ بولجانعان. ونىڭ جىلدىق ورتاشا ءوسۋ قارقىنى %17,5، بۇل بىلىكتى جۇمىسشىلاردىڭ تاپشىلىعى مەن قوسىمشا ءوندىرىستىڭ سەنىمدىلىگىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى.
سالانى دامىتۋ ءۇشىن دۋباي ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتاسىمەن سەرىكتەستىكتە ConTech جۇمىس توبىن قۇردى. ول رەتتەۋشى جانە ينۆەستيتسيالىق جوسپارلاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا مەملەكەتتىك ورگاندار، ازىرلەۋشىلەر جانە زەرتتەۋشىلەر اراسىنداعى ۇيلەستىرۋ الاڭى بولادى.
دۋباي مۋنيتسيپاليتەتى مەن ازىرلەۋشى Sobha Realty كومپانياسى «70-70» ستراتەگياسىن ىسكە قوستى. 2030 -جىلعا قاراي قۇرىلىس پروتسەستەرىنىڭ %70 ى زاۋىتتىق نەگىزدە بولادى، ال زاۋىتتارداعى اۆتوماتتاندىرۋ دەڭگەيى كەم دەگەندە %70عا جەتەدى.
ەسكە سالايىق، دۋبايدا ۇشقىشسىز تاكسي قاتىناي باستادى.