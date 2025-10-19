16:38, 19 - قازان 2025 | GMT +5
دۋبايدا جاساندى ينتەللەكتىمەن باسقارىلاتىن رەلسسىز ترامۆاي تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - دۋباي جولدار جانە كولىك باسقارماسى امىرلىكتە وتكەن جاھاندىق تەحنولوگيالىق كورمەدە جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىمەن جابدىقتالعان رەلسسىز ترامۆايدى تانىستىردى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
- جاڭا كولىك ءتۇرى تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىنسىز بەلگىلەنگەن باعىتتارمەن اۆتونومدى تۇردە جۇرە الادى، - دەپ جازادى Tabnak باسىلىمى.
مۇنداي ترامۆايدى پايدالانۋ جولداعى كولىك كەپتەلىسىن ازايتىپ، قالالىق ءومىر ساپاسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
رەلسسىز ترامۆاي - كورمەدە تانىستىرىلعان زياتكەرلىك كولىكتىڭ 11 جوباسىنىڭ ءبىرى. بۇل يننوۆاتسيالار دۋبايدىڭ قالالىق كولىك سالاسىندا وزىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋعا دەگەن ۇمتىلىسىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بيىل قاراشا ايىندا دۋباي الەمدەگى ەڭ بيىك قوناقۇيدى اشۋ ارقىلى تاعى ءبىر الەمدىك رەكورد ورناتپاق.