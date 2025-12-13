08:20, 13 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
دۋبايدا ۇشقىشسىز تاكسي قاتىناي باستادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىننەن باستاپ دۋباي قالاسىندا Uber قوسىمشاسى ارقىلى ۇشقىشسىز تاكسيگە تەستىلىك رەجيمدە تاپسىرىس بەرۋگە بولادى. بۇل تۋرالى Uber Investor حابارلايدى.
اۆتونومدى كولىك تەحنولوگيالارى سالاسىنداعى الەمدىك كوشباسشى WeRide كومپانياسى Uber Technologies, Inc كورپوراتسياسىمەن جانە دۋبايدىڭ جولدار مەن كولىك باسقارماسىمەن سەرىكتەستىكتە ۇشقىشسىز تاكسي قىزمەتىنىڭ رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلعانىن مالىمدەدى.
روبوتاكسيدى Uber قوسىمشاسىندا «Autonomous» وپتسياسىن تاڭداۋ ارقىلى تۋريستەر ءجيى باراتىن ۋمم- سۋكەيم جانە دجۋمەيرا اۋداندارىندا پايدالانۋعا بولادى.
قىزمەت ازىرگە بورتتا ماماننىڭ قاتىسۋىمەن تەستىلىك رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى. كومپانيا 2026 -جىلى تولىقتاي ۇشقىشسىز باسقارۋ جۇيەسىنە كوشۋدى جوسپارلاپ وتىر.