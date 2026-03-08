دۋبايدا درون قالدىقتارى كولىككە قۇلاپ، ءبىر ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM –ب ا ءا ۇكىمەتى دۋبايدىڭ ال-بارشا اۋدانىندا كولىككە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىنىڭ (دروننىڭ) قالدىقتارى قۇلاپ، جۇرگىزۋشىنىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى. بۇل تۋرالى ت ا س س مالىمدەدى.
دۋباي بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قالدىقتار اۋە نىساناسىن ءساتتى تۇردە قاعىپ ءتۇسىرۋ كەزىندە پايدا بولعان. كەيىن ونىڭ بولىكتەرى كولىكتىڭ ۇستىنە قۇلاپ، سالدارىنان جۇرگىزۋشى وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە دۋبايداعى ءزاۋلىم عيماراتتاردىڭ بىرىنە جاسالعان بولۋى مۇمكىن سوققى تۋرالى بەينە تاراعان. كۋاگەرلەر تۇسىرگەن كادرلاردا ب ا ءا- ءنىڭ ءىرى قالاسىنداعى بيىك عيماراتتاردىڭ بىرىنەن ءورت شىعىپ، ءتۇتىن كوتەرىلگەنى كورىنەدى.
يراننىڭ مەملەكەتتىك تەلەارناسى بۇل عيماراتتا يزرايل مەن ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنە تيەسىلى نىسان بولعانىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار، بۇعان دەيىن يراندا 6668 ازاماتتىق نىسان ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلىنا ۇشىراعانى حابارلانعان.
ەسكە سالايىق، يراننىڭ ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى ازەربايجاننىڭ ناحيچيەۆان قالاسىنداعى اۋەجايعا شابۋىل جاساعاننان كەيىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوز ۇستانىمىن بىلدىرگەن بولاتىن. مەملەكەت باسشىسى يرانمەن بىرلەسىپ وقيعانى مۇقيات تەرگەۋگە ءۇمىت ارتاتىنىن جانە وڭىردەگى شيەلەنىستى ۋشىقتىرماۋ ءۇشىن ماسەلەنى ديپلوماتيالىق جولمەن رەتتەۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق، قاسىم-جومارت توقايەۆ يراننىڭ كورشى ەلدەرگە شابۋىل جاساماۋ تۋرالى شەشىمىن قۇپتايتىنىن دا ايتتى.