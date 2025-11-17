ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:31, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    دۋبايدا الەمدەگى ەڭ بيىك قوناق ءۇي العاشقى مەيماندارىن قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - ەميراتتىق The National باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، دۋبايدا الەمدەگى ەڭ بيىك قوناق ءۇي - Ciel Dubai Marina اشىلدى، دەپ جازدى بەلتا اگەنتتىگى.

    меҳмонхона
    Фото: timeoutdubai.com

    قوناق ءۇيدىڭ بيىكتىگى 377 مەتر، بۇل باسقا دۋبايلىق قوناق ءۇي - Gevora Hotel بيىكتىگىنەن 21 مەترگە جوعارى. The National مالىمەتىنە سايكەس، الەمدەگى ەڭ بيىك ون قوناق ءۇيدىڭ سەگىزى دۋبايدا ورنالاسقان، سونىڭ ىشىندە ايگىلى پارۋس ءپىشىندى «بۋردج ەل- اراب» قوناق ءۇيى دە بار، ونىڭ شپيلىمەن بيىكتىگى 321 مەتر بولسا كەرەك.

    قازان ايىندا The World's 50 Best Hotels سىيلىعىنىڭ قازىلار القاسى 2025 -جىلى الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك 50 قوناق ءۇيىن اتاعان. توپتا كوشباسشى بولىپ گونكونگتاعى Rosewood قوناق ءۇيى تانىلدى.

    ايتا كەتەيىك، دۋبايدا جاساندى ينتەللەكتىمەن باسقارىلاتىن رەلسسىز ترامۆاي تانىستىرىلدى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار