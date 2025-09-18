ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:25, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    دۋباي ينجەنەرلەرى ۇشاق اپاتىن مۇلدە بولدىرمايتىن تەتىك ازىرلەپ جاتىر

    دۋبايداعى ينجەنەرلەر ۇشاققا ارنالعان اۋە جاستىقشالارىن جاساپ جاتىر. جوبا Project Rebirth دەپ اتالادى جانە ول بەدەلدى James Dyson Award بايقاۋىنىڭ فينالىنا وتكەن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz بايقاۋدىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

    ұшақ апатын мүлде болдырмайтын тетік
    سۋرەت: istockphoto.com

    جۇيە ۇشاق اپاتقا ۇشىراۋى مۇمكىن ەكەنىن انىقتاعان ساتتە نەبارى 2 سەكۋند ىشىندە فيۋزەلياجدىڭ سىرتىنا الىپ اۋە جاستىقتارىن اشادى. ال سالون ىشىندە ارنايى سۇيىقتىق بار، ول سوققى كەزىندە بىردەن قورعانىش گەلىنە اينالادى.

    ەگەر قوزعالتقىشتار ىستەپ تۇرسا، جۇيە كەرى تارتىلىس كۇشىن قوسىپ، ۇشاقتىڭ جىلدامدىعىن ازايتادى. ال قوزعالتقىشتار ىستەن شىققان جاعدايدا، گازدى تۇراقتاندىرعىشتار قۇلاۋدى باياۋلاتادى.

    ينجەنەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل تەحنولوگيا اۆياتسياداعى قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن تۇبەگەيلى وزگەرتەتىن جاڭالىق بولۋى مۇمكىن.

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار