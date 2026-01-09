ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:51, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    دۋباي بيىل قولما-قول اقشادان باس تارتادى

    استانا. KAZINFORM - دۋباي بيىل قولما-قول اقشادان باس تارتىپ، قولما-قول اقشاسىز تولەمدەرگە ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Дубай отказывается от наличных денег
    Фото: timeoutdubai.com

    - دۋبايداعى مەملەكەتتىك جانە جەكە سەكتورلارداعى بارلىق تولەمنىڭ %90 ى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي قولما-قول اقشاسىز بولادى، - دەپ حابارلادى دۋباي ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    قولما-قول اقشاسىز تولەمدەرگە كوشۋ ستراتەگياسى العاش رەت 2024-جىلى جاريالاندى.

    ول بانكنوتتار مەن مونەتالاردى الىپ تاستاۋعا جانە دۋبايدى قولما-قول اقشاسىز قالاعا اينالدىرۋدىڭ اۋقىمدى ماقساتىن جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالعان.

    بۇل ماقساتتى جۇزەگە اسىرۋ قۇرالدارىنا بانك جانە باسقا دا قوسىمشالار، كارتالار جانە بولاشاقتا — تسيفرلىق تولەم سالاسىندا جي نەگىزىندەگى يننوۆاتسيالار كىرەدى. امىرلىك بيلىگى دۋبايدىڭ قارجىلىق يننوۆاتسيالاردىڭ جاھاندىق ورتالىعى جانە تسيفرلىق ەكونوميكاداعى جاھاندىق كوشباسشى رەتىندەگى ورنىن نىعايتۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    وسىعان دەيىن 2025 -جىلى Dubai Duty Free دۇكەندەرىندە 719 توننا دۋباي شوكولادى ساتىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.

