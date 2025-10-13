دۋباي - الەمنىڭ جەتەكشى تۋريستىك باعىتتارىنىڭ ۇشتىگىنە ەنەدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ سوڭعى توقسانىندا دۋباي حالىقارالىق تۋريستەر سانى بويىنشا الەمدەگى ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرىن كورسەتىپ، توكيو جانە لوندونمەن قاتار الەمدەگى ەڭ ءىرى ءۇش تۋريستىك باعىتتىڭ ءبىرى بولماق.
بۇل تۋرالى Amadeus كومپانياسىنىڭ قۇرامىنداعى ForwardKeys تالداۋ اگەنتتىگىنىڭ سوڭعى دەرەكتەرى حابارلادى، دەپ جازدى ازەرتادج.
الدىن الا برونداۋ دەرەكتەرىنە نەگىزدەلگەن ەسەپكە سايكەس، بيىلعى جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا دۋبايعا اعىلعان تۋريستەر سانى 6 پايىزعا ارتقان. بۇل كورسەتكىش قالانىڭ جاھاندىق تۋريزم، دەمالىس جانە بيزنەس ورتالىعى رەتىندەگى ورنىن ودان ءارى نىعايتىپ وتىر.
ForwardKeys ساراپشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، دۋباي الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلەتىن تۋريستەردى بارعان سايىن كوبىرەك تارتىپ وتىر. بيىلعى جىلدىڭ سوڭعى ءۇش ايىندا دۇنيەجۇزىلىك حالىقارالىق ساپارلاردىڭ شامامەن %2,2 ءدال وسى قالاعا تيەسىلى بولماق.
تالداۋ ناتيجەلەرى ءۇندىستان مەن ۇلى بريتانيانىڭ دۋباي ءۇشىن ەڭ ءىرى تۋريستىك نارىعى رەتىندە ساقتالىپ وتىرعانىن كورسەتەدى. ال قىتاي باعىتىنان كەلۋشىلەر سانى ايتارلىقتاي ءوسىپ، ءبىر جىل ىشىندە برونداۋ كولەمى %34 عا ارتقان. وسىلايشا قىتاي قايتادان قالاداعى ەڭ جيى كەلەتىن ون نارىقتىڭ قاتارىنا ەندى.
سونداي-اق، گەرمانيادان كەلەتىن تۋريستەر سانى دا %9 عا وسكەن، بۇل دۋبايدىڭ ەۋروپالىق جانە ازيالىق نارىقتار ءۇشىن دە تارتىمدىلىعىنىڭ ارتقانىن كورسەتەدى.
تۋريستەردىڭ كۇرت ارتۋى جىل سايىنعى قىسقى ماۋسىممەن تۇسپا-تۇس كەلىپ وتىر. بۇل كەزەڭ ءداستۇرلى تۇردە دۋبايعا ەڭ كوپ تۋريست تارتاتىن ۋاقىت بولىپ سانالادى. قالانىڭ دامىعان ينفراقۇرىلىمى، الۋان ءتۇرلى دەمالىس ورىندارى مەن الەمدىك دەڭگەيدەگى ءىس-شارالارى ونىڭ جەتەكشى تۋريستىك باعىت رەتىندەگى مارتەبەسىن نىعايتا تۇسكەن.
دۋبايدىڭ ەكونوميكا جانە تۋريزم دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلدىڭ العاشقى جەتى ايىندا قالاعا كەلگەن شەتەلدىك تۋريستەر سانى 11,17 ميلليون ادامعا جەتكەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ ءدال وسىنداي كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %5 عا كوپ (2024-جىلى - 10,62 ميلليون).
ساراپشىلار دۋبايدىڭ تۇراقتى ءوسىمى ونىڭ تۇراقتىلىعى مەن تارتىمدىلىعىن، سونداي-اق قالانىڭ يننوۆاتسيالار، مادەنيەت پەن جوعارى دەڭگەيدەگى قوناقجايلىقتى ۇتىمدى ۇيلەستىرە وتىرىپ، ءوزىن جاھاندىق دەڭگەيدەگى ۇزدىك تۋريستىك باعىت رەتىندە تابىستى قالىپتاستىرا العانىن كورسەتەدى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، دۋبايدا الەمدەگى ەڭ بيىك قوناق ءۇي اشىلادى.