دۋباي اۋەجايىندا الەمدەگى العاشقى جاساندى ينتەللەكت ءدالىزى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - دۋباي حالىقارالىق اۋەجايى (DXB) الەمدەگى العاشقى جاساندى ينتەللەكت (ج ي) تەحنولوگياسىنا نەگىزدەلگەن ءدالىزدى ىسكە قوستى، دەپ جازادى ازەرتادج.
بۇل جۇيە جولاۋشىلارعا قۇجات كورسەتپەي جانە توقتاماي-اق يمميگراتسيالىق باقىلاۋدان وتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جاساندى ينتەللەكت جۇيەسى ءبىر ۋاقىتتا ون ادامعا دەيىن قىزمەت كورسەتىپ، جولاۋشىلاردى باقىلاۋ پۋنكتتەرىنە جەتپەي تۇرىپ-اق تانيدى، دەپ مالىمدەدى دۋبايدىڭ باس رەزيدەنتۋرا جانە شەتەلدىكتەر ىستەرى جونىندەگى باس باسقارماسىنىڭ (GDRFA) باس ديرەكتورى، گەنەرال- لەيتەنانت مۇحاممەد احمەد ءال مارري.
جاڭا جاساندى ينتەللەكت ءدالىزى راسىمدەردى جىلدامداتۋ ارقىلى اۋەجايدىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ەكى ەسەگە ارتتىرادى. سونداي-اق، جۇيە زاڭ بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاپ، كۇدىكتى پاسپورتتاردى ءتيىستى ءبولىمنىڭ ساراپشىلارىنا تىكەلەي باعىتتايدى.
دۋباي اۋەجايى 2024 -جىلى حالىقارالىق جولاۋشىلار اعىنى بويىنشا الەمدەگى ەڭ جولاۋشى كوپ قابىلدايتىن اۋەجاي مارتەبەسىن ساقتاپ قالدى. جەتىلدىرىلگەن تەحنولوگيالاردىڭ ەنگىزىلۋى كۇتۋ ۋاقىتىن قىسقارتىپ، جۇرتتىڭ كوپ جينالۋىن بولدىرماي، بارلىق جولاۋشىلار ءۇشىن پروتسەدۋرالاردى ىڭعايلى جانە جىلدام وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
وسىعان دەيىن دۋبايدا الەمدەگى ەڭ بيىك مەترو ستانتسياسى سالىناتىنى حابارلانعان ەدى.