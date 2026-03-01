ق ز
    دۋباي اۋەجايىنا شابۋىل جاسالدى

    استانا. KAZINFORM - شابۋىل سالدارىنان دۋباي حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ (DXB) دەمالىس بولمەسىنە ازداپ زاقىم كەلدى، ءبىراق وقيعا تەز ارادا اۋىزدىقتالدى.

    Аэропорт Дубая
    Фото: Excel Properties

    اۋەجاي وپەراتورى Dubai Airports كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، ءتورت قىزمەتكەر جاراقات الىپ، ولارعا جەدەل مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەن.

    - وقيعا ورنىنا دەرەۋ جەدەل ارەكەت ەتۋ توپتارى جونەلتىلىپ، ءتيىستى ورگاندارمەن كەلىسىپ جاتىر. قولدانىستاعى اپاتتىق جوسپارلارعا سايكەس تەرمينالداردىڭ ءبىرازىنان جولاۋشىلار شىعارىلدى، - دەلىنگەن كومپانيا تاراتقان حابارلامادا.

    وسىعان دەيىن دۋباي اۋەجايلارى بەلگىسىز مەرزىمگە جۇمىسىن توقتاتقانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.

