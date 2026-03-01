04:45, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
دۋباي اۋەجايىنا شابۋىل جاسالدى
استانا. KAZINFORM - شابۋىل سالدارىنان دۋباي حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ (DXB) دەمالىس بولمەسىنە ازداپ زاقىم كەلدى، ءبىراق وقيعا تەز ارادا اۋىزدىقتالدى.
اۋەجاي وپەراتورى Dubai Airports كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، ءتورت قىزمەتكەر جاراقات الىپ، ولارعا جەدەل مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەن.
- وقيعا ورنىنا دەرەۋ جەدەل ارەكەت ەتۋ توپتارى جونەلتىلىپ، ءتيىستى ورگاندارمەن كەلىسىپ جاتىر. قولدانىستاعى اپاتتىق جوسپارلارعا سايكەس تەرمينالداردىڭ ءبىرازىنان جولاۋشىلار شىعارىلدى، - دەلىنگەن كومپانيا تاراتقان حابارلامادا.
وسىعان دەيىن دۋباي اۋەجايلارى بەلگىسىز مەرزىمگە جۇمىسىن توقتاتقانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.