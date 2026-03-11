ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:57, 11 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    دۋباي اۋەجايى ماڭىنا درون قۇلاپ، شەتەلدىك ازاماتتار جاراقات الدى

    استانا. KAZINFORM - دۋباي حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ ماڭىندا ەكى ۇشقىشسىز باسقارىلاتىن اپپارات قۇلادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    Дубай әуежайы маңына дрон құлап, шетелдік азаматтар жарақат алды
    Фото: Dubai Media Office

    ءتورت ادام ءتۇرلى دارەجەدەگى جاراقات الدى. ولاردىڭ بارلىعى شەتەلدىكتەر.

    - گانانىڭ ەكى ازاماتى جانە بانگلادەشتىڭ ءبىر ازاماتى جەڭىل جاراقات الدى. ءۇندىستاننىڭ ءبىر ازاماتى ورتاشا دارەجەدەگى جاراقات الدى، - دەپ حابارلادى دۋباي مەدياكەڭسەسى.

    امىرلىكتىڭ قوعام جانە ب ا ق- پەن بايلانىس جونىندەگى رەسمي ورگانى اۋە قاتىناسى قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن قوسىپ ءوتتى.

    وسىعان دەيىن دۋباي حالىقارالىق اۋەجايى جۇمىسىن توقتاتقانى حابارلاندى.

    سونداي-اق Air Astana ناۋرىزدىڭ سوڭىنا دەيىن دۋبايعا رەيستەردى توقتاتاتىنىن جازدىق. ال flyarystan اقتاۋ-دۋباي باعىتى بويىنشا رەيستەردى 31-ناۋرىزعا دەيىن توقتاتتى.

    ەسكە سالساق، تاياۋ شىعىستان 9517 قازاقستاندىق ورالعان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
