    21:28, 28 - اقپان 2026 | GMT +5

    دۋباي اۋەجايلارى بەلگىسىز مەرزىمگە جۇمىسىن توقتاتتى

    استانا. KAZINFORM - دۋبايدىڭ حالىقارالىق اۋەجايلارى - Dubai International Airport (DXB) جانە Al Maktoum International Airport (DWC) تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى بەلگىسىز مەرزىمگە جۇمىسىن توقتاتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.

    ا
    Фото: al-maktoum.aeroport.website

    Dubai Airports كومپانيا-وپەراتورىنىڭ مالىمدەۋىنشە، بارلىق رەيس قوسىمشا حابارلاماعا دەيىن ۋاقىتشا توقتاتىلعان.

    - جولاۋشىلارعا اۋەجايعا كەلمەۋ ۇسىنىلادى. ولار رەيستەر تۋرالى وزەكتى اقپارات الۋ ءۇشىن اۋە كومپانيالارىمەن تىكەلەي بايلانىسۋى ءتيىس، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان تاياۋ شىعىستاعى التى ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنە ۇشۋعا تولىق تىيىم ەنگىزگەن بولاتىن.

