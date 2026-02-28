21:28, 28 - اقپان 2026 | GMT +5
دۋباي اۋەجايلارى بەلگىسىز مەرزىمگە جۇمىسىن توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - دۋبايدىڭ حالىقارالىق اۋەجايلارى - Dubai International Airport (DXB) جانە Al Maktoum International Airport (DWC) تاياۋ شىعىستاعى جاعدايدىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى بەلگىسىز مەرزىمگە جۇمىسىن توقتاتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
Dubai Airports كومپانيا-وپەراتورىنىڭ مالىمدەۋىنشە، بارلىق رەيس قوسىمشا حابارلاماعا دەيىن ۋاقىتشا توقتاتىلعان.
- جولاۋشىلارعا اۋەجايعا كەلمەۋ ۇسىنىلادى. ولار رەيستەر تۋرالى وزەكتى اقپارات الۋ ءۇشىن اۋە كومپانيالارىمەن تىكەلەي بايلانىسۋى ءتيىس، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان تاياۋ شىعىستاعى التى ەلدىڭ اۋە كەڭىستىگىنە ۇشۋعا تولىق تىيىم ەنگىزگەن بولاتىن.