داۋىل مەن نوسەر جاڭبىر ىستانبۇلداعى ءومىردى تۇرالاتىپ تاستادى
استانا. KAZINFORM - ىستانبۇلداعى قولايسىز اۋا رايى قالا تۇرعىندارى مەن مەگاپوليس قوناقتارىنا كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قاتتى ەكپىندى جەل مەن نوسەر جاڭبىر سالدارىنان قالاداعى ءبىرقاتار اۋداندا عيماراتتار زاقىمدانىپ، اعاشتار قۇلاپ، جولداردى سۋ باستى، سونداي-اق اۆتوكولىكتەر مەن سۋ كولىكتەرى ءبۇلىندى.
تۇركياداعى ەڭ ءىرى مەگاپوليستە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى كوپتەگەن وقىس جاعدايلار تىركەلدى.
ىستانبۇلدىڭ بەيليكدۇزۇ، بۇيۇكچەكمەدجە، اۆدجىلار جانە بەيوعلۋ اۋداندارىندا قاتتى جەل عيماراتتاردىڭ شاتىرلارى مەن قاسبەتتىك ەلەمەنتتەرىن جۇلىپ اكەتىپ، ولار كوشەگە جانە تۇراقتا تۇرعان اۆتوكولىكتەردىڭ ۇستىنە قۇلاعان.
بۇيۇكچەكمەدجە اۋدانىندا D-100 تاسجولىنداعى جەراستى وتكەلىن تەڭىز سۋى باسىپ، كولىك قوزعالىسى قيىندادى. سونىمەن قاتار قۇلاعان اعاشتار، زاقىمدانعان كولىكتەر جانە ەلەكتر جەلىلەرىنىڭ بۇلىنگەنى تۋرالى حابارلاندى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، زارداپ شەككەندەر جوق.
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi— Anadolu Ajansı
Esenler'de koparak çatıdan düşen parçalar araçlara zarar verdi
بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىك- باتىسىندا نوسەر جاڭبىر سالدارىنان اۋقىمدى سۋ تاسقىنى بولعانى تۋرالى جازعان ەدىك.