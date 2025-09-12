پەداگوگتەردىڭ قارجىلىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋعا ارنالعان كۋرس باستالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس مۇعالىمدەر مەن وقۋشىلاردىڭ قارجىلىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جوبا جالعاسىپ جاتىر. وقۋ باعدارلاماسى قارجى جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق ساراپشىلاردىڭ ۇسىنىمدارى نەگىزىندە ازىرلەنگەن. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
بەس كۇندىك كۋرس بارىسىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ «ورلەۋ» بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ ترەنەرلەرلەرى پەداگوگتەرگە قارجىنى باسقارۋدىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن ۇيرەتەدى.
- مۇعالىمدەر قارجىلىق مىنەز- قۇلىق پسيحولوگياسى، وتباسىنداعى بيۋدجەت پەن شىعىنداردى جوسپارلاۋ ادىستەرىن مەڭگەرەدى. ال ق ر ۇلتتىق بانكى ماماندارى ينفلياتسيانىڭ جەكە قارجىعا ىقپالى، ينۆەستيتسيا، سيفرلىق اكتيۆتەر، نەسيە مەن زەينەتاقى جۇيەسى، الاياقتىقتىڭ تۇرلەرىن اجىراتۋ جانە جەكە دەرەكتەردى قورعاۋ تاقىرىپتارىندا ءدارىس وقيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىلايشا، ءبىر اپتا ىشىندە ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن «جاھاندىق قۇزىرەتتىلىك» ءپانىن وقىتاتىن 500 گە جۋىق پەداگوگ ارنايى كۋرستان ءوتىپ، مەكتەپ وقۋشىلارىنا ءدارىس وقۋدى باستايدى. جىل سوڭىنا دەيىن ولاردىڭ سانى 6 مىڭعا جەتىپ، 2026 -جىلى تاعى شامامەن 4 مىڭ مۇعالىم قامتىلادى.
قارجىلىق ساۋاتتىلىقتى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ - ەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتى نىعايۋتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادام. بۇل باستاما قوعامنىڭ قارجىلىق مادەنيەتىن ارتىرىپ، قارجى پيراميدالارى مەن ينتەرنەت الاياقتىقتان قورعانۋدى كۇشەيتەدى.
ايتا كەتەيىك، 200 مىڭنان استام پەداگوگ جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋعا ارنالعان تەگىن كۋرستان ءوتتى.