    14:56, 09 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    پەداگوگتەردىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتەتىن قانداي وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى

    استانا. KAZINFORM - پورتفوليو جيناقتاۋ جانە اۆتورلىق باعدارلاماعا قاتىستى ءبىرقاتار وزگەرىس بولماق. بۇل جونىندە وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى Instagram پاراقشاسىندا ءبولىستى.

    فوتو: ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى

    جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ ايتۋىنشا، پورتفوليو جيناقتاۋ جەڭىلدەيدى.

    - پورتفوليو جيناقتاۋ ەندى ەلەكتروندى نەگىزدە بولادى. ءسىز ۇستاز رەتىندە قاعاز، اركىمنەن قول جيناپ جۇرمەيسىز. قازىر Ustaz پلاتفورماسىن قاراستىرىپ جاتىرمىز. مۇنىڭ بارلىعى ەلەكتروندى بولادى. ول تۋرالى قوسىمشا حابارلايمىز، - دەدى ول.

    سونداي-اق ۇستازدار ەندى اۆتورلىق باعدارلاما دايىنداپ، اۋرەگە تۇسپەيدى.

    - تاعى ءبىر ماسەلە - اۆتورلىق باعدارلاما. سىزدەرمەن ونى ۇزاق تالقىلادىق. اۆتورلىق باعدارلامالار دا توقتاتىلادى. ەندى اۆتورلىق باعدارلامانى جازۋدىڭ، ۇسىنۋدىڭ قاجەتى جوق، - دەدى مينيستر.

    ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن مۇعالىمدەردىڭ پاندىك ءبىلىمىن باعالاۋ تەستى توقتاتىلاتىنىن جازعانبىز.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
