پەداگوگتەردىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتەتىن قانداي وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - پورتفوليو جيناقتاۋ جانە اۆتورلىق باعدارلاماعا قاتىستى ءبىرقاتار وزگەرىس بولماق. بۇل جونىندە وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى Instagram پاراقشاسىندا ءبولىستى.
جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ ايتۋىنشا، پورتفوليو جيناقتاۋ جەڭىلدەيدى.
- پورتفوليو جيناقتاۋ ەندى ەلەكتروندى نەگىزدە بولادى. ءسىز ۇستاز رەتىندە قاعاز، اركىمنەن قول جيناپ جۇرمەيسىز. قازىر Ustaz پلاتفورماسىن قاراستىرىپ جاتىرمىز. مۇنىڭ بارلىعى ەلەكتروندى بولادى. ول تۋرالى قوسىمشا حابارلايمىز، - دەدى ول.
سونداي-اق ۇستازدار ەندى اۆتورلىق باعدارلاما دايىنداپ، اۋرەگە تۇسپەيدى.
- تاعى ءبىر ماسەلە - اۆتورلىق باعدارلاما. سىزدەرمەن ونى ۇزاق تالقىلادىق. اۆتورلىق باعدارلامالار دا توقتاتىلادى. ەندى اۆتورلىق باعدارلامانى جازۋدىڭ، ۇسىنۋدىڭ قاجەتى جوق، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك بۇعان دەيىن مۇعالىمدەردىڭ پاندىك ءبىلىمىن باعالاۋ تەستى توقتاتىلاتىنىن جازعانبىز.