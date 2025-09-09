پەداگوگتەر، كاسىپكەرلەر، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر: استانادا 90 اسكەري مىندەتتى اسكەري جيىنعا شاقىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردانىڭ اۋماقتىق قورعانىس بريگاداسىندا زاپاستاعى 17 وفيتسەر، 73 سەرجانت جانە قاتارداعى جاۋىنگەرلەر ون كۇن بويى قارقىندى دايىندىقتان وتەدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
باعدارلاماعا تاكتيكالىق، اتىس، ساپتىق، مەديتسينالىق جانە ينجەنەرلىك دايىندىق ساباقتارى كىرەدى. ۆزۆودتار مەن روتالار قۇرامىنداعى ءىس-قيمىلداردى ۇيلەستىرۋگە، توتەنشە جاعدايلار كەزىندە مىندەتتەردى ورىنداۋعا، ودان باسقا ينفراقۇرىلىمنىڭ ماڭىزدى وبەكتىلەرىن قورعاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
- اسكەري جيىندار - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتى. ءبىز اسكەري مىندەتتىلەردىڭ قىزمەت بارىسىندا العان بىلىمدەرى مەن داعدىلارىن وزەكتەندىرىپ قانا قويماي، ولاردى اۋماقتىق قورعانىستىڭ زاماناۋي تالاپتارىنا سايكەس ارەكەت ەتۋگە ۇيرەتەمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى استانا قالاسىنىڭ قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى پولكوۆنيك فارحات قۇرمانعاجينوۆ.
جيىنعا قاتىسۋشىلار ءتۇرلى مامان وكىلدەرى: ينجەنەرلەر، جۇرگىزۋشىلەر، پەداگوگتار، كاسىپكەرلەر، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر. ولاردىڭ ءبارى دايىندىقتان ءوتۋ جانە ەلدىڭ قورعانىس قابىلەتىن نىعايتۋعا ۇلەس قوسۋ ءۇشىن جۇمىس ورىندارىن ۋاقىتشا تاستادى.
قاتىسۋشىلار اراسىندا كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردىڭ قىزمەتكەرى، زاپاستاعى اعا لەيتەنانت باۋىرجان تاتتىمبەكوۆ تە بار. ول ءۇشىن بۇل ەكىنشى جيىن - العاش رەت 2018 -جىلى قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ اسكەري ينستيتۋتىندا وتكەن جيىنعا قاتىسقان.
- جيىن - داعدىلاردى قالپىنا كەلتىرۋگە جانە جاڭا ءبىلىم الۋعا تاماشا مۇمكىندىك. مۇنداي شارا مەن ءۇشىن ەلدىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ناقتى ۇلەس قوسۋدىڭ ءتاسىلى. ءبىز وتاندى كەز كەلگەن ۋاقىتتا قورعاۋعا دايىن بولۋىمىز كەرەك، - دەدى باۋىرجان تاتتىمبەكوۆ.
جيىن 17-قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى. قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس اسكەري مىندەتتىلەر ءۇشىن اسكەري جيىنداردان ءوتۋ كەزەڭىندە جۇمىس ورنى مەن ورتاشا جالاقى ساقتالادى.
ايتا كەتەلىك اسكەرگە شاقىرىلعانداردى كوشەدەن ۇستاپ اكەتۋگە تىيىم سالىنعان ەدى.