ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:23, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پەداگوگتەر، كاسىپكەرلەر، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر: استانادا 90 اسكەري مىندەتتى اسكەري جيىنعا شاقىرىلدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردانىڭ اۋماقتىق قورعانىس بريگاداسىندا زاپاستاعى 17 وفيتسەر، 73 سەرجانت جانە قاتارداعى جاۋىنگەرلەر ون كۇن بويى قارقىندى دايىندىقتان وتەدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Педагогтер, кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметшілер: Астанада 90 әскери міндетті әскери жиынға шақырылды
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى

    باعدارلاماعا تاكتيكالىق، اتىس، ساپتىق، مەديتسينالىق جانە ينجەنەرلىك دايىندىق ساباقتارى كىرەدى. ۆزۆودتار مەن روتالار قۇرامىنداعى ءىس-قيمىلداردى ۇيلەستىرۋگە، توتەنشە جاعدايلار كەزىندە مىندەتتەردى ورىنداۋعا، ودان باسقا ينفراقۇرىلىمنىڭ ماڭىزدى وبەكتىلەرىن قورعاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.

    Педагогтер, кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметшілер: Астанада 90 әскери міндетті әскери жиынға шақырылды
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى
    Педагогтер, кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметшілер: Астанада 90 әскери міндетті әскери жиынға шақырылды
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى

    - اسكەري جيىندار - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتى. ءبىز اسكەري مىندەتتىلەردىڭ قىزمەت بارىسىندا العان بىلىمدەرى مەن داعدىلارىن وزەكتەندىرىپ قانا قويماي، ولاردى اۋماقتىق قورعانىستىڭ زاماناۋي تالاپتارىنا سايكەس ارەكەت ەتۋگە ۇيرەتەمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى استانا قالاسىنىڭ قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى پولكوۆنيك فارحات قۇرمانعاجينوۆ.

    Педагогтер, кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметшілер: Астанада 90 әскери міндетті әскери жиынға шақырылды
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى

    جيىنعا قاتىسۋشىلار ءتۇرلى مامان وكىلدەرى: ينجەنەرلەر، جۇرگىزۋشىلەر، پەداگوگتار، كاسىپكەرلەر، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر. ولاردىڭ ءبارى دايىندىقتان ءوتۋ جانە ەلدىڭ قورعانىس قابىلەتىن نىعايتۋعا ۇلەس قوسۋ ءۇشىن جۇمىس ورىندارىن ۋاقىتشا تاستادى.

    Педагогтер, кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметшілер: Астанада 90 әскери міндетті әскери жиынға шақырылды
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى

    قاتىسۋشىلار اراسىندا كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردىڭ قىزمەتكەرى، زاپاستاعى اعا لەيتەنانت باۋىرجان تاتتىمبەكوۆ تە بار. ول ءۇشىن بۇل ەكىنشى جيىن - العاش رەت 2018 -جىلى قۇرلىق اسكەرلەرىنىڭ اسكەري ينستيتۋتىندا وتكەن جيىنعا قاتىسقان.

    - جيىن - داعدىلاردى قالپىنا كەلتىرۋگە جانە جاڭا ءبىلىم الۋعا تاماشا مۇمكىندىك. مۇنداي شارا مەن ءۇشىن ەلدىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ناقتى ۇلەس قوسۋدىڭ ءتاسىلى. ءبىز وتاندى كەز كەلگەن ۋاقىتتا قورعاۋعا دايىن بولۋىمىز كەرەك، - دەدى باۋىرجان تاتتىمبەكوۆ.

    Педагогтер, кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметшілер: Астанада 90 әскери міндетті әскери жиынға шақырылды
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى
    Педагогтар, кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметшілер; Астанада 90 әскери міндетті әскери жиынға шақырылды
    فوتو: قورعانىس مينيسترلىگى

    جيىن 17-قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى. قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس اسكەري مىندەتتىلەر ءۇشىن اسكەري جيىنداردان ءوتۋ كەزەڭىندە جۇمىس ورنى مەن ورتاشا جالاقى ساقتالادى.

    ايتا كەتەلىك اسكەرگە شاقىرىلعانداردى كوشەدەن ۇستاپ اكەتۋگە تىيىم سالىنعان ەدى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار