پەداگوگتەر جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋدا نەنى ەسكەرۋى ءتيىس
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ج ي تەحنولوگيالارىن مەكتەپ تاجىريبەسىنە ەنگىزۋدىڭ ادىستەمەلىك نەگىزدەرى بەكىتىلدى. ءتيىستى تالاپتار مەن شەكتەۋلەر ى. التىنسارين اتىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسى ازىرلەگەن قۇجاتتا ناقتىلاندى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
ادىستەمەنى ازىرلەۋدەگى باستى ۇستانىم جاساندى ينتەللەكت مۇعالىمدى الماستىرمايدى دەگەن قاعيدا. جاساندى ينتەللەكت تەك ساباق دايىنداۋعا، ماتەريالدى بەيىمدەۋگە، تالداۋ جاساۋعا كومەكتەسەتىن قۇرال رەتىندە قاراستىرىلادى. وقۋشىنى باعالاۋ، وقۋ مازمۇنىن تاڭداۋ جانە سوڭعى شەشىم قابىلداۋ قۇقىعى تولىقتاي مۇعالىمنىڭ قۇزىرىندا قالادى. ءبىلىم ناتيجەلەرىن تولىق اۆتوماتتاندىرۋعا جول بەرىلمەيدى. سوندىقتان جاساندى ينتەللەكت دايىنداعان كەز كەلگەن ماتەريال مۇعالىمنىڭ تەكسەرۋىنەن ءوتۋى ءتيىس.
قۇجات سيفرلىق قاۋىپسىزدىككە ەرەكشە ءمان بەرەدى. ونىڭ ىشىندە وقۋشىلاردىڭ جەكە دەرەكتەرىن بوگدە سەرۆيستەرگە ەنگىزۋگە بولمايدى، ساباقتا قولدانىلاتىن پلاتفورمالار زاڭنامالىق تالاپقا ساي بولۋى كەرەك. سونىمەن قاتار، اكادەميالىق ادالدىقتى ساقتاۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى. وقۋشىلار ج ي ارقىلى دايىندالعان جۇمىستارىن ءوز ەڭبەگى رەتىندە ۇسىنا المايدى، مۇعالىمدەر قاجەت بولعان جاعدايدا تاپسىرمانى قايتا بەرە الادى.
ادىستەمەلىك ۇسىنىمدا پەداگوگتەرگە Canva ،ChatGPT ،Gemini Storybook ،Notebook LM ،Reading Coach ،Google Lens جانە وزگە دە سەرۆيستەردى ساباقتا قولدانۋدىڭ دايىن الگوريتمدەرى مەن سەناريلەرى بەرىلگەن. بۇل مۇعالىمنىڭ اكىمشىلىك جۇكتەمەسىن ازايتىپ، وقۋ ماتەريالدارىن وقۋشىنىڭ جەكە ەرەكشەلىكتەرىنە بەيىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ادىستەمەلىك ۇسىنىم ى. التىنسارين اتىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسىنىڭ رەسمي سايتىندا قولجەتىمدى. ونى پەداگوگتەر، ادىسكەرلەر، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارى، وقۋشىلار پايدالانا الادى. بۇل قادام مەكتەپتەردىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسىن جۇيەلى تۇردە قولداۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەبىندە ەرەكشە پەداگوگيكالىق نازاردى قاجەت ەتەتىن كامەلەتكە تولماعاندارعا جەكە پەداگوگيكالىق سۇيەمەلدەۋ ەنگىزىلەدى. بۇل تاۋەكەل توبىنداعى وقۋشىلاردى ەرتە انىقتاۋعا جانە ولارعا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ماقساتتى پسيحولوگيالىق-پەداگوگيكالىق كومەك كورسەتۋگە باعىتتالعان.