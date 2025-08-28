پەداگوگتەرگە ارنالعان تەگىن جاساندى ينتەللەكت كۋرسى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق پەداگوگتەردىڭ تسيفرلىق قۇزىرەتتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان وقىتۋ باستالدى، دەپ حابارلايدى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا مۇعالىمدەردىڭ كاسىبي دايارلىعىن زاماناۋي تالاپتارعا ساي جەتىلدىرۋ ماقساتىندا ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە قاراستى «ورلەۋ» بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ۇلتتىق ورتالىعى يۋنەسكو-مەن بىرلەسىپ جاڭا باعدارلامانى ىسكە قوستى.
باعدارلاما حالىقارالىق تاجىريبە نەگىزىندە ازىرلەنىپ، قازاقستاندىق وقۋ جۇيەسىنە بەيىمدەلگەن.
وقىتۋ بارىسىندا پەداگوگتەر:
• جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن ءتيىمدى ءارى ەتيكالىق تۇرعىدان دۇرىس قولدانۋدى؛
• پرومپت جازۋ ادىستەرىن؛
• ساباق جوسپارلاۋ تاسىلدەرىن؛
• تەستىلەر مەن وقۋ ماتەريالدارىن ازىرلەۋدى؛
• يلليۋستراتسيالار جاساۋدى؛
• وقۋ مازمۇنىن جەتىلدىرۋ جانە وقۋشىلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ جولدارىن مەڭگەرەدى.
- باعدارلاما جاساندى ينتەللەكتىنى پەداگوگتىڭ ورنىن الماستىرۋشى ەمەس، كاسىبي قىزمەتىن جەڭىلدەتەتىن سەنىمدى قۇرال رەتىندە قولدانۋعا باعىتتالعان. ول مۇعالىمگە شىعارماشىلىققا كوبىرەك ۋاقىت بولۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. «ورلەۋ» بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ۇلتتىق ورتالىعى ۇيىمداستىرعان بۇل وقۋعا مۇعالىمدەر https://reg.orleu.edu.kz سايتى ارقىلى تىركەلىپ، LMS پلاتفورماسىندا تەگىن قاتىسا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءبىر اپتانىڭ ىشىندە 100 مىڭعا جۋىق ادام قاتىسىپ، سونىڭ جارتىسىنا جۋىعى سەرتيفيكات الدى.
بۇدان بۇرىن پەداگوگتەرگە قۇرمەتسىزدىك تانىتقاندار جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىنى انىقتالدى.