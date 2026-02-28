داۆوس فورۋمىنىڭ باسشىسى ەپشتەينمەن بايلانىسى ءۇشىن قىزمەتىنەن كەتتى
استانا. KAZINFORM - داۆوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ (د ە ف) باس ديرەكتورى بەرگە برەندە جىنىستىق سيپاتتاعى قىلمىستارى ءۇشىن سوتتالعان دجەففري ەپشتەينمەن بايلانىسىنا قاتىستى تەرگەۋدەن كەيىن قىزمەتىنەن كەتەتىنىن مالىمدەدى.
برەندە قاڭتار ايىندا شۆەيتساريانىڭ داۆوس تاۋلى كۋرورتىندا وتەتىن جىل سايىنعى كەزدەسۋمەن تانىمال د ە ف- ءتى سەگىز جىلدان استام ۋاقىت باسقارعاننان كەيىن كەتىپ بارادى.
- كوپ ويلاستىرعاننان كەيىن دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ پرەزيدەنتى جانە باس ديرەكتورى قىزمەتىنەن كەتۋگە شەشىم قابىلدادىم. مەنىڭ مۇنداعى سەگىز جارىم جىلعا سوزىلعان ۋاقىتىم وتە جەمىستى بولدى. بىزگە كوپ سەرىكتەستەر پايدا بولدى جانە داۆوستا جىل سايىنعى كەزدەسۋىمىزدى ءساتتى وتكىزدىك، الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن ۇكىمەت باسشىلارىمەن بۇرىن-سوڭدى بولماعان بايلانىس ورناتتىق، - دەلىنگەن برەندە مالىمدەمەسىندە.
برەندەنىڭ وتستاۆكاسىنا ونىڭ 2018 جانە 2019-جىلدارى ەپشتەينمەن ءۇش رەت تۇسكى اس ىشكەنىن مويىنداعاننان كەيىن باستالعان تاۋەلسىز تەرگەۋ سەبەپ بولدى. جاقىندا جاريالانعان قۇجاتتاردىڭ ىشىنەن ەكەۋىنىڭ اراسىنداعى حات الماسۋلار مەن ەلەكتروندىق حاتتار دا انىقتالعان.
بۇرىن نورۆەگيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى قىزمەتىن اتقارعان برەندە 2008-جىلى سوتتالعان قارجىگەردىڭ قىلمىستارى تۋرالى بىلمەگەنىن ايتتى.
The Guardian حابارلاۋىنشا، ديرەكتورلار كەڭەسى بۇل لاۋازىمعا تاعايىندايتىن ادام تاپانشا دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى جانە باس ديرەكتورى قىزمەتىن بيزنەسمەن الويس تسۆينگي اتقارادى.
ەپشتەين ىسىندەگى وتستاۆكالار تولقىنى
بەرگە برەندە ەپشتەينمەن بايلانىسى ءۇشىن وتستاۆكاعا كەتكەن تانىمال بيزنەسمەندەر مەن ەكونوميستەردىڭ ءتىزىمىن تولىقتىردى.
وسىعان دەيىن ۇلىبريتانيانىڭ ا ق ش- تاعى بۇرىنعى ەلشىسى ەپشتەينمەن بايلانىسى ءۇشىن لەيبوريستىك پارتيادان كەتكەنىن جازعان ەدىك.
ال بۇرىنعى ەۋروكوميسسار پيتەر ماندەلسون ەپشتەينمەن بايلانىسى ءۇشىن قاماۋعا الىندى.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر قاراشا ايىنا دەيىن حانزادا تيتۋلىن يەلەنگەن ەندريۋ ماۋنتباتتەن-ۆيندزور ۇلى بريتانيادا قاماۋعا الىندى.
تەرگەۋ ونىڭ بالالارعا جىنىستىق قىلمىس جاساعانى ءۇشىن سوتتالعان امەريكالىق ميللياردەر دجەففري ەپشتەينگە قۇپيا اقپاراتتى بەرۋ مۇمكىندىگىن تەكسەرىپ جاتىر. بۇل ەندريۋ ۇلى بريتانيانىڭ ساۋدا وكىلى قىزمەتىن اتقارعان كەزەڭدە بولۋى مۇمكىن دەپ شامالانىپ وتىر.
ميللياردەر جانە فيلانتروپ بيلل گەيتس سەكسۋالدىق قىلمىستارى جانە سوتتالعان دجەففري ەپشتەينمەن بايلانىسى ءۇشىن گەيتس قورىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنەن كەشىرىم سۇراپ، زاڭعا قايشى ەش ارەكەت جاساماعانىن اتاپ ءوتتى.
ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا باس پروكۋروردىڭ اتىنا ساۋال جولداعان ج س د پ فراكسيا جەتەكشىسى، دەپۋتات اسحات راحىمجانوۆ ەلىمىزدىڭ بۇرىنعى جوعارى لاۋازىمدى ەكس-شەنەۋنىكتەرىنىڭ دجەففري ەپشتەينمەن بايلانىستارىن تەكسەرۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
ەپشتەين 2019-جىلعى 6-شىلدەدە نيۋ-يورك شتاتىندا ۇستالدى. پروكۋراتۋرا ونىڭ 2002-2005-جىلدارى مانحەتتەندەگى ۇيىنە ونداعان كامەلەتكە تولماعان قىزداردى (ەڭ كىشىسى 14 جاستا) شاقىرعانىنا دالەل بار ەكەنىن مالىمدەدى. ەپشتەيننىڭ دوستارى مەن تانىستارى اراسىندا ا ق ش پەن وزگە ەلدەردىڭ قازىرگى جانە بۇرىنعى شەنەۋنىكتەرى، بۇرىنعى مەملەكەت باسشىلارى، ءىرى كاسىپكەرلەر مەن شوۋ-بيزنەس جۇلدىزدارى بولعان.
ەپشتەينگە قاتىستى قىلمىستىق ءىس 2019-جىلعى 10-تامىزدا تۇرمە كامەراسىندا ءوز-وزىنە قول جۇمساعاننان كەيىن توقتاتىلدى.