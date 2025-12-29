داستۇرگە بەرىكتىگى وسى ما؟ بريتان بلوگەرى تۇڭىلگەنىن ايتتى
بريتاندىق 26 جاستاعى بەن دەگەن youtube-بلوگەر رەسەيدىڭ كۋرسك قالاسىنا كوشىپ بارىپ، شىنايى ءومىردىڭ سيپاتتاعاننان الدەقايدا الىس ەكەنىنە كوزى جەتكەنىن ايتىپتى. بۇل تۋرالى The Sun تابلويدى جازىپتى.
بەن بىرنەشە جىل بۇرىن شىعۋ تەگى رەسەيلىك ايەلى ءۇشىن كۋرسكىگە كوشىپ بارعان ەكەن. ءوزىنىڭ ايتۋىنشا، سودان بەرى «مادەني شوك» العان.
بلوگەر قىمباتشىلىققا، اسىرەسە، باسپانا جالداۋ قۇنىنىڭ وسۋىنە، ناسىلشىلدىككە شاعىمدانادى. سونىمەن بىرگە، ارنايى ورگاندار ايەلى ەكەۋىن ابدەن مەزى ەتكەن.
ايتۋلى «ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردىڭ» ورنىنا بەن - اجىراسۋدىڭ كوپتىگىن، جالعىزباستى انالاردىڭ ءجيى كەزدەسەتىنىن، تۇسىك جاساتۋدىڭ بارشىلىعىن، سونداي-اق، «اركىم ءوز كۇنىن ءوزى كورەدى» دەگەنگە كەلەتىن جەرگىلىكتى مەنتاليتەتتى جازادى. ونىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر پاتەر يەلەرى باسپانانى «تەك ورىستارعا عانا» جالعا بەرەدى. بەن اقىرى ءوز قاتەسىن مويىنداپ، ءدال وسىنداي تاجىريبەنى قايتالاعىسى كەلەتىندەرگە: «ۇيدە قالىپ، ءوز ەلىڭمەن اينالىس» دەپ كەڭەس بەرگەن.
بەن سونىمەن بىرگە، قوعامدىق ورىندارداعى بريتاندىق سىپايىلىقتى ساعىناتىنىن ايتقان.
قازان ايىندا ر ف ءى ءى م 2024 -جىلعى تامىزداعى پۋتين جارلىعىنا سايكەس رەسەيگە جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن كوشۋگە 2200 شەتەلدىك ءوتىنىش بەرگەنىن حابارلاعان.
ورىس ءتىلىن بىلمەي-اق ۋاقىتشا تۇرۋعا رۇقسات الۋ ءۇشىن كەلگەندەر ءوز ەلىندەگى «نەوليبەرالدىق يدەولوگيالىق ۇستانىمدارعا» قارسى ەكەنىن دالەلدەپ، «ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى» قولدايتىنىن كورسەتۋى ءتيىس. ۆەدوموستي باسىلىمىنىڭ دەرەگىنشە، جىل باسىنان بەرى وسى سحەما بويىنشا 344 ادام ازاماتتىق العان.