YouTube سەرۆيستەرىنىڭ جۇمىسىنان تاعى دا اقاۋ شىقتى
استانا. KAZINFORM - الەمنىڭ ءار تۇپكىرىنەن قولدانۋشىلار YouTube پلاتفورماسىنىڭ جۇمىسىندا اقاۋلار بايقالعانىن حابارلاپ جاتىر. كەلەڭسىزدىكتەر نەگىزىنەن بەينەجازبالاردى اشۋعا بايلانىستى بولىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى Downdetector پورتالىنا سىلتەمە جاساپ.
YouTube, YouTube Music جانە YouTube TV سەرۆيستەرىنە قولجەتكىزۋ ماسەلەلەرى جونىندە 342 مىڭنان استام پايدالانۋشى شاعىمدانعان.
ولاردىڭ ىشىندە %56 ى بەينەلەردىڭ ويناتىلۋىندا قيىندىق بار ەكەنىن ايتسا، %32 ى قوسىمشانىڭ جۇمىسىن، %12 ى سايتتىڭ دۇرىس ىستەمەۋىن جەتكىزگەن.
پورتالدىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، شاعىمداردىڭ ەڭ كوبى - 268 مىڭنان استامى ا ق ش- تا تىركەلگەن. ۇلى بريتانيادا شامامەن - 62 مىڭ، جاپونيادان 19 مىڭ شاعىم تۇسكەن.
ايتا كەتسەك، قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا دا پايدالانۋشىلار Gmail YouTube Google Maps Google Drive سونداي-اق Google دىڭ نەگىزگى ىزدەۋ جۇيەسى سەكىلدى پلاتفورمالاردىڭ قولجەتىمسىز بولعانىنا جاپپاي شاعىمدانعان ەدى.