داستان ساتپايەۆ قازاقستان قۇراماسىنىڭ الداعى 2 ويىنىنا قاتىسپايدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى، «قايرات» كلۋبىنىڭ ويىنشىسى داستان ساتپايەۆ 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىندەگى ليحتەنشتەين جانە سولتۇستىك ماكەدونياعا قارسى ويىنداردان جاراقاتىنا بايلانىستى شەت قالدى.
«قايرات» كلۋبىنىڭ ارداگەرى قۇرالبەك وردابايەۆ 17 جاستاعى ويىنشىنىڭ ۇلتتىق قۇراما ماتچتارىنان تىس قالۋىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- كەينگى ماتچ الدىندا داستان ءوزىن جايسىز سەزىنگەن، ءبىراق كومانداعا كومەكتەسكىسى كەلىپ، ەشكىمگە ءتىس جارماعان. سوعان قاراماستان، ول ويىندى تولىق وتكىزىپ، ءتىپتى گول دا سوقتى. الايدا ماتچتان كەيىن اۋىرسىنۋ كۇشەيىپ، ول مەديتسينالىق شتابقا جۇگىنۋگە ءماجبۇر بولدى. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە سول جاق جامباس بۇلشىقەتىندە شامامەن 4 سانتيمەترگە جۋىق ءىسىنۋ، ءسىڭىردىڭ سوزىلۋى، ميكروجارىقتار انىقتالدى. بۇل جاس اعزا ءۇشىن ايتارلىقتاي جۇكتەمە، سوندىقتان دارىگەرلەر وعان كلۋب بازاسىندا قالىپ، قالپىنا كەلۋ كۋرسىنان ءوتۋدى ۇسىندى، - دەدى وردابايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، كلۋب ويىنشىنىڭ جاعدايى تۋرالى ۇلتتىق قۇرامانىڭ شتابىنا رەسمي تۇردە حابارلاپ، كەلىسىم العان.
- وكىنىشكە قاراي، بۇل جولى داستان ۇلتتىق قۇراماعا كومەكتەسە المايدى. جىگىتتەرىمىز ەشقاشان قۇرامادان باس تارتپايتىنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. «قايرات» فۋتبولشىلارى ءۇشىن قازاقستان نامىسىن حالىقارالىق دەڭگەيدە قورعاۋ - ءاردايىم ۇلكەن مارتەبە مەن ماقتانىش بولعان. سوندىقتان ءدال قازىر ەڭ ماڭىزدىسى - داستاننىڭ تولىقتاي ساۋىعىپ، جاڭا كۇشپەن ورالۋى. ول ءالى دە كلۋبقا دا، ۇلتتىق قۇراماعا دا كومەك كورسەتە الادى، دەدى قۇرالبەك وردابايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسى 10-قازاندا استانادا ليحتەنشتەينمەن، ال 13-قازاندا سىرت الاڭدا سولتۇستىك ماكەدونيامەن كەزدەسەدى.
ەسكە سالايىق، 30-قىركۇيەكتە الماتىلىق «قايرات» ءوز الاڭىندا مادريدتىك «رەالدان» 0:5 ەسەبىمەن جەڭىلگەن ەدى.