داستان ساتپايەۆ 17 جاستاعى ويىنشىلار اراسىندا الەمدەگى ۇزدىك بەستىك تىزىمىنە ەندى
الماتى. KAZINFORM - فۋتبولعا ارنالعان الەمدەگى ەڭ ءىرى پلاتفورمالاردىڭ ءبىرى Score 90 قازاقستاندىق فۋتبولشى داستان ساتپايەۆتى ءوز رەيتينگىنە قوستى.
باسىلىم ۇزدىك جاس فۋتبولشىلاردىڭ ءتىزىمىن جاساپ، ولاردى جاس ەرەكشەلىكتەرىنە قاراي ءبولدى. رەيتينگتە 2005-2008 -جىلدارى دۇنيەگە كەلگەن ۇزدىك فۋتبولشىلار كىردى. 2008 -جىلعى، ياعني 17 جاستاعى فۋتبولشىلار اراسىندا توپ-5 ءتىزىمى:
1. لەننارت كارل (گەرمانيا، «باۆاريا»)؛
2. يبرايم مبايە (سەنەگال، «پ س ج»)؛
3. نگۋموا ريو (انگليا، «ليۆەرپۋل»)؛
4. حونەست احانور (يتاليا- نيگەريا، «اتالانتا»)؛
5. داستان ساتپايەۆ (قازاقستان، «قايرات» - «چەلسي»).
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دە قازاقستاندىق فۋتبولشى الەمدىك باسىلىمداردىڭ رەيتينگتەرىنە ەنگەن ەدى. بريتاندىق The Guardian گازەتى الەمدىك فۋتبولداعى ەڭ ۇزدىك 60 جاس تالانتتى اتادى. 2008 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن كەلەشەگى زور ويىنشىلار تىزىمىندە الماتىلىق «قايراتتىڭ» شابۋىلشىسى داستان ساتبايەۆ بار.
سونداي-اق داستان ساتپايەۆ UEFA چەمپيوندار ليگاسىندا گول سوققان ەڭ جاس ويىنشىلار ۇشتىگىنە كىردى.
