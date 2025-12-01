ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:25, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    داستان ساتپايەۆ 17 جاستاعى ويىنشىلار اراسىندا الەمدەگى ۇزدىك بەستىك تىزىمىنە ەندى

    الماتى. KAZINFORM - فۋتبولعا ارنالعان الەمدەگى ەڭ ءىرى پلاتفورمالاردىڭ ءبىرى Score 90 قازاقستاندىق فۋتبولشى داستان ساتپايەۆتى ءوز رەيتينگىنە قوستى.

    футболшы
    فوتو: «قايرات» فۋتبول كلۋبىنىڭ رەسمي Telegram-كانالى

    باسىلىم ۇزدىك جاس فۋتبولشىلاردىڭ ءتىزىمىن جاساپ، ولاردى جاس ەرەكشەلىكتەرىنە قاراي ءبولدى. رەيتينگتە 2005-2008 -جىلدارى دۇنيەگە كەلگەن ۇزدىك فۋتبولشىلار كىردى. 2008 -جىلعى، ياعني 17 جاستاعى فۋتبولشىلار اراسىندا توپ-5 ءتىزىمى:

    1. لەننارت كارل (گەرمانيا، «باۆاريا»)؛

    2. يبرايم مبايە (سەنەگال، «پ س ج»)؛

    3. نگۋموا ريو (انگليا، «ليۆەرپۋل»)؛

    4. حونەست احانور (يتاليا- نيگەريا، «اتالانتا»)؛

    5. داستان ساتپايەۆ (قازاقستان، «قايرات» - «چەلسي»).

    Kazakhstan’s Dastan Satpayev joins elite top 5 with PSG and Bayern talents
    فوتو: Instagram / Score 90

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دە قازاقستاندىق فۋتبولشى الەمدىك باسىلىمداردىڭ رەيتينگتەرىنە ەنگەن ەدى. بريتاندىق The Guardian گازەتى الەمدىك فۋتبولداعى ەڭ ۇزدىك 60 جاس تالانتتى اتادى. 2008 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن كەلەشەگى زور ويىنشىلار تىزىمىندە الماتىلىق «قايراتتىڭ» شابۋىلشىسى داستان ساتبايەۆ بار.

    سونداي-اق داستان ساتپايەۆ UEFA چەمپيوندار ليگاسىندا گول سوققان ەڭ جاس ويىنشىلار ۇشتىگىنە كىردى.

    دوسبول اتاجان

    تەگ:
    سپورت
