دارىگەرلەر تەز ۇيىقتاۋدىڭ ەڭ وڭاي جولىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - ۇيقىسىزدىقپەن كۇرەسۋ ءۇشىن كۇردەلى پرەپاراتتار مەن قىمبات گادجەتتەر قاجەت ەمەس بولۋى مۇمكىن. پسيحياتر يشديپ نارانگ پەن امەريكالىق مەدبيكە كيارا ديەۆيتتتىڭ ايتۋىنشا، كوزدى بەلگىلى ءبىر تارتىپپەن قوزعالتۋ ۇيقىعا تەزىرەك كەتۋگە كومەكتەسۋى ىقتيمال.
بۇل ءادىستى العاش رەت حيرۋرگ كەيتلين توندو-ستيل الەۋمەتتىك جەلىدە ۇسىنعان. ول وتە قاراپايىم: كوزدى جۇمىپ، الدىمەن وڭعا-سولعا، كەيىن جوعارى-تومەن، سوڭىندا ساعات ءتىلى باعىتىمەن جانە وعان قارسى شەڭبەر جاساپ قوزعالتۋ.
عىلىمي تۇرعىدان بۇل ءتاسىل ءالى تولىق دالەلدەنبەگەن. دەگەنمەن ماماندار ونىڭ ىقتيمال اسەرىن ەكى فاكتورمەن تۇسىندىرەدى. بىرىنشىدەن، مۇنداي قوزعالىستار كوزدىڭ ۇيقىنىڭ جىلدام فازاسىنداعى (REM) تابيعي بەلسەندىلىگىن ەسكە سالادى. بۇل ميعا «دەمالاتىن ۋاقىت كەلدى» دەگەن سيگنال بەرۋى مۇمكىن. ەكىنشىدەن، مونوتوندى ءارى زەيىندى تالاپ ەتپەيتىن ارەكەت مازاسىز ويلاردى ىعىستىرىپ، ۇيىقتاي الماۋ تۋرالى ۋايىمدى السىرەتەدى.
ساراپشىلار بۇل ءادىستى امبەباپ شەشىم رەتىندە ۇسىنبايدى، ءبىراق ونىڭ قاۋىپسىز ءارى قاراپايىم ەكەنىن اتاپ وتەدى. ۇيقى ماسەلەسىندە باستىسى - اعزانىڭ جەكە ەرەكشەلىگىن ەسكەرۋ. بۇعان دەيىن دارىگەرلەر سەگىز ساعاتتىق ۇيقى - بارلىعىنا ورتاق نورما دەگەن تۇسىنىكتىڭ شارتتى ەكەنىن دە ەسكە سالعان.
قىسقاسى، كەيدە ۇيقىعا اپارار ەڭ قىسقا جول - كوزدى جۇمىپ، ارتىق وي ويلاماۋعا تىرىسۋ.