    09:24, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    دارىگەرلەرگە ارنالعان جاساندى ينتەللەكت اسسيستەنت جۇمىس ىستەيتىن بولادى

    استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن سيفرلىق شتابتىڭ وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    Дәрігерлерге арналған ЖИ-ассистент жұмыс істейтін болады
    Фото: Pixabay.com

    - دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا ن ق ا- عا وزگەرىستەر ەنگىزۋ نەگىزىندە جي داميتىن بولادى، بۇل مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە وتاندىق يننوۆاتسيالىق جوبالاردى ەنگىزۋگە سەپتىك ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ماسەلەن، دارىگەرلەرگە ارنالعان ج ي- اسسيستەنت، ونكولوگيالىق جانە تاعى دا باسقا اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋ بويىنشا فۋنكتسيونال ىسكە قوسىلماق.

    وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 7 اقپاراتتىق جۇيە 2 گە بىرىكتىرىلمەك. وسىنداي جۇمىسپەن سالادا جۇمىس ىستەپ تۇرعان بارلىق 30 ا ج قامتىلادى.

    وسىلايشا، ءبىرىن ءبىرى قايتالايتىن جۇيەلەر شوعىرلاندىرىلادى، بۇل مەديتسينالىق پەرسونالدىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتىپ، جۇكتەمەسىن ازايتادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جولداۋ اياسىندا مەديتسينالىق كومەك ساپاسىن باسقارۋدىڭ كەشەندى جوسپارى ازىرلەنەتىنىن جازعان ەدىك.

