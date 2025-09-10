دارىگەرلەرگە ارنالعان جاساندى ينتەللەكت اسسيستەنت جۇمىس ىستەيتىن بولادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن سيفرلىق شتابتىڭ وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا ن ق ا- عا وزگەرىستەر ەنگىزۋ نەگىزىندە جي داميتىن بولادى، بۇل مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە وتاندىق يننوۆاتسيالىق جوبالاردى ەنگىزۋگە سەپتىك ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ماسەلەن، دارىگەرلەرگە ارنالعان ج ي- اسسيستەنت، ونكولوگيالىق جانە تاعى دا باسقا اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋ بويىنشا فۋنكتسيونال ىسكە قوسىلماق.
وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 7 اقپاراتتىق جۇيە 2 گە بىرىكتىرىلمەك. وسىنداي جۇمىسپەن سالادا جۇمىس ىستەپ تۇرعان بارلىق 30 ا ج قامتىلادى.
وسىلايشا، ءبىرىن ءبىرى قايتالايتىن جۇيەلەر شوعىرلاندىرىلادى، بۇل مەديتسينالىق پەرسونالدىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتىپ، جۇكتەمەسىن ازايتادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جولداۋ اياسىندا مەديتسينالىق كومەك ساپاسىن باسقارۋدىڭ كەشەندى جوسپارى ازىرلەنەتىنىن جازعان ەدىك.