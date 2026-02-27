دارىگەرلەر اقمولا وبلىسىندا گاز جارىلىسىنان زارداپ شەككەندەردىڭ جاعدايى تۋرالى ايتتى
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنداعى مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، زارداپ شەككەندەردىڭ العان جاراقاتىنىڭ نەگىزگى سيپاتى - ءارتۇرلى دارەجەدەگى تەرميالىق كۇيىكتەر، ولاردىڭ كولەمى مەن تەرەڭدىگى ءارتۇرلى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
اقمولا وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، توتەنشە وقيعا سالدارىنان 26 ادام زارداپ شەككەن. 7 ادام قازا تاپتى، ونىڭ 5 ى وقيعا ورنىندا، قالعان ەكەۋى 26-اقپاندا رەانيماتسيا بولىمشەسىندە قايتىس بولعان.
- باستاپقىدا 15 ادام گوسپيتاليزاتسيالاندى. قازىرگى ۋاقىتتا ستاتسيوناردا 13 ناۋقاس ەمدەلىپ جاتىر. التى ادام قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەننەن كەيىن امبۋلاتورلىق ەمگە جىبەرىلدى، - دەپ حابارلادى باسقارما وكىلدەرى.
وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، زارداپ شەككەندەردىڭ نەگىزگى جاراقاتى - ءارتۇرلى دارەجەدەگى تەرميالىق كۇيىكتەر، ولاردىڭ كولەمى مەن تەرەڭدىگى ءارتۇرلى. پاتسيەنتتەردىڭ جاعدايى ۇنەمى دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شۋچينسك قالاسىنداعى كافەدە گاز جارىلىسى بولعانى جانە التى ادام قازا تاپقانى حابارلانعان بولاتىن. كەيىن قازا تاپقانداردىڭ سانى جەتى ادامعا جەتكەنى ايتىلدى. سونىمەن قاتار، شۋچينسك كافەسىندەگى ورتتەن زارداپ شەككەن التى ادام كوكشەتاۋ قالاسىنداعى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلەتىندىگى بەلگىلى بولدى.