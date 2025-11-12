دارىگەردى سوققىعا جىعۋ ارەكەتتەرىنە جازا كۇشەيتىلەدى - زاڭ جوباسى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا «ق ر قىلمىستىق كودەكسىنە جانە ق ر قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنە تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى كەلىپ ءتۇستى.
- بۇل ماڭىزدى زاڭ جوباسى دارىگەرلەر مەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن قورعاۋ ءۇشىن ازىرلەندى. وندا مەديتسينا وكىلدەرىنە قاتىستى زورلىق-زومبىلىق ءۇشىن جازانى ايتارلىقتاي قاتاڭداتۋ جونىندەگى ناقتى نورمالاردى ۇسىندىق. سوڭعى جىلدارى مۇنداي جاعدايلار كوبەيىپ بارادى. ءبىر دارىگەر جۇمىس ورنىندا سوققىعا جىعىلسا، تاعى ءبىرى جەدەل جاردەم شاقىرعان ۇيدەن قورلىق كوردى. وسىنداي كورىنىستەرگە جول بەرۋگە بولمايدى، - دەدى دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
وسى ورايدا ول مەملەكەت باسشىسى بۇل ماسەلەنى بىرنەشە رەت كوتەرىپ، ءتيستى تاپسىرما بەردىگەنىن ەسكە سالدى.
- وسى جازدا دا پرەزيدەنت دەپۋتاتتاردىڭ باستاماسىن قولداپ، ۇكىمەتكە ناقتى تاپسىرما بەرگەن ەدى. سوندىقتان ءماجىلىستىڭ الەۋمەتتىك- مادەني دامۋ كوميتەتى وسى زاڭ جوباسى بويىنشا قورىتىندى ازىرلەۋگە دايىن، - دەدى دەپۋتات.