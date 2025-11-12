ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:55, 12 - قاراشا 2025 | GMT +5

    دارىگەردى سوققىعا جىعۋ ارەكەتتەرىنە جازا كۇشەيتىلەدى - زاڭ جوباسى

    استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا «ق ر قىلمىستىق كودەكسىنە جانە ق ر قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنە تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى كەلىپ ءتۇستى.

    дәрігер
    فوتو: Pixabay.com

    - بۇل ماڭىزدى زاڭ جوباسى دارىگەرلەر مەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن قورعاۋ ءۇشىن ازىرلەندى. وندا مەديتسينا وكىلدەرىنە قاتىستى زورلىق-زومبىلىق ءۇشىن جازانى ايتارلىقتاي قاتاڭداتۋ جونىندەگى ناقتى نورمالاردى ۇسىندىق. سوڭعى جىلدارى مۇنداي جاعدايلار كوبەيىپ بارادى. ءبىر دارىگەر جۇمىس ورنىندا سوققىعا جىعىلسا، تاعى ءبىرى جەدەل جاردەم شاقىرعان ۇيدەن قورلىق كوردى. وسىنداي كورىنىستەرگە جول بەرۋگە بولمايدى، - دەدى دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.

    وسى ورايدا ول مەملەكەت باسشىسى بۇل ماسەلەنى بىرنەشە رەت كوتەرىپ، ءتيستى تاپسىرما بەردىگەنىن ەسكە سالدى.

    - وسى جازدا دا پرەزيدەنت دەپۋتاتتاردىڭ باستاماسىن قولداپ، ۇكىمەتكە ناقتى تاپسىرما بەرگەن ەدى. سوندىقتان ءماجىلىستىڭ الەۋمەتتىك- مادەني دامۋ كوميتەتى وسى زاڭ جوباسى بويىنشا قورىتىندى ازىرلەۋگە دايىن، - دەدى دەپۋتات.

     

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار