07:24, 24 - اقپان 2026 | GMT +5
دارىگەر ۇيقىسىزدىقپەن كۇرەسىپ جۇرگەندەرگە توسىن ۇسىنىس ايتتى
انەستەزيولوگ داۆيد كالەحو ۇيقىسىزدىقتان زارداپ شەگەتىن ادامدارعا ۇيىقتاعاندا شۇلىق كيۋدى ۇسىندى. ول بۇل ەرەكشە ءتاسىل تۋرالى 20minutos باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
كالەحونىڭ سوزىنشە، جاقسى ۇيىقتاۋ ءۇشىن دەنە تەمپەراتۋراسىن تومەندەتۋ قاجەت.
«شۇلىق كيگەندە تابان اشىق جاتپايدى. ال مۇندايدا قان تامىرلارى كەڭەيەدى. تابانداعى تامىرلار «تولىپ»، جىلۋدى تەزىرەك سىرتقا شىعارۋعا كومەكتەسەدى، سول ارقىلى ىشكى تەمپەراتۋرا تومەندەيدى»، — دەپ ءتۇسىندىردى ول.
سونىمەن قاتار، مامان ۇيىقتاۋعا ارنالعان شۇلىقتى دۇرىس تاڭداۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى. وتە تار، سينتەتيكالىق ماتادان تىگىلگەن شۇلىقتار قاتتى تەرلەتىپ، جايسىزدىق تۋدىرۋى مۇمكىن. سوندىقتان دارىگەر تابيعي تالشىقتان جاسالعان، كەڭدەۋ ءارى ىڭعايلى شۇلىقتى تاڭداۋعا كەڭەس بەردى.
Massaget.kz