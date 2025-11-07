دارىگەر تىسكە وتە زيان ءتاتتىنى اتادى
استانا. قازاقپارات - تىسكە ەڭ زيان ءتاتتى - تاياقشاسى بار مۇزكامپيتتەر، دەپ حابارلايدى ، دەپ حابارلايدى «يزۆەستيا» باسىلىمى.
باسىلىمعا سۇحبات بەرگەن ءتىس دارىگەرىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي كامپيتتەر ءتىس ەمالىن بۇزىپ، ءتىس جەگىسىنىڭ پايدا بولۋىنا جول اشادى. ال ولاردى ءجيى تۇتىنۋ بالالاردىڭ ءتىسى مەن جاق سۇيەگىنىڭ دامۋىنا دا كەرى اسەر ەتەدى.
- مۇزكامپيت - تازا قانت كونسەنتراتى. ول ۇزاق ۋاقىت بويى تىسكە جابىسىپ قالادى. شوكولاد نەمەسە زەفير سياقتى تاتتىلەر تەز جەلىنەدى، ال مۇزكامپيت 10-15 مينۋت بويى ەمالمەن جاناسىپ تۇرادى. سول ۋاقىت ارالىعىندا اۋىزداعى قىشقىلدىق ارتىپ، باكتەريالار كوبەيىپ، ءتىس تىندەرىن بۇزا باستايدى، - دەيدى دارىگەر.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، مۇزكامپيتتتىڭ زيانى تەك قۇرامىندا عانا ەمەس. ەگەر بالا كامپيتتى نەمەسە تاياقشاسىن ۇزاق تىستەپ جۇرسە، بۇل جاققا كۇش تۇسىرەدى.
- مۇنداي جاعداي ءجيى قايتالانسا، تىستەردىڭ ورنالاسۋى بۇزىلۋى مۇمكىن، - دەپ ەسكەرتتى ورتودونت.