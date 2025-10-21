دارىگەر تاپشىلىعى ازايدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتە ءسوز بولعان دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ ماسەلەسىنە قاتىستى كوتەرىلگەن ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - دارىگەر تاپشىلىعىن ازايتۋ، اۋىل-ايماقتاردى بىلىكتى مەديتسينا ماماندارىمەن قامتاماسىز ەتۋ.
2025 -جىلى ەلىمىزدەگى مەديتسينالىق جوعارى وقۋ ورىندارىن 10,5 مىڭ مامان ءتامامدادى، ولاردىڭ %34 ى اۋىلدارداعى مەديتسينالىق ۇيىمدارعا ءبولىندى. بۇل بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا شامامەن ەكى ەسە جوعارى.
وڭىرلەردەگى قاجەتتىلىكتەردى ەسكەرە وتىرىپ، بيىل 5 مىڭنان استام ءبىلىم گرانتى ءبولىندى. 2024 -جىلدىڭ قازان ايىنان بەرى 16 تاپشى ماماندىق بويىنشا اۋىلداردا جۇمىس ىستەپ جۇرگەن 254 دارىگەر 8,5 ميلليون تەڭگە كولەمىندە ءبىر رەتتىك تولەم الدى. 2025 -جىلى تاعى 105 مامانعا وسىنداي قولداۋ كورسەتىلدى.
قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ەلىمىزدەگى دارىگەر تاپشىلىعى %19عا، ورتا ساناتتى مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى تاپشىلىعى %13عا ازايدى. اۋىلدىق جەرلەردەگى كادر تاپشىلىعى %17 عا تومەندەدى.
1- قىركۇيەكتەن باستاپ التى نەگىزگى باعىت بويىنشا (ونىڭ ىشىندە تەراپيا، پەدياتريا جانە حيرۋرگيا) ينتەرناتۋرادا، سونداي-اق پەدياتريا باعىتىنداعى 14 ماماندىق بويىنشا رەزيدەنتۋرادا وقىتۋ باستالدى.
دارىگەر ماماندارىن دايارلاۋ ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جالپى ءبىلىم بەرۋ پاندەرىنىڭ كولەمىن قىسقارتۋ ەسەبىنەن بازالىق پاندەرگە بولىنەتىن وقۋ جۇكتەمەسى 10 كرەديتكە ۇلعايتىلدى.
وقۋ باعدارلامالارىنىڭ ساپاسى كوتەرىلدى، بازالىق پاندەردىڭ ۇلەسى ارتتى، سونداي-اق مامانداردى دايارلاۋعا حالىقارالىق ستاندارتتار ەنگىزىلىپ جاتىر.
اتاپ ايتقاندا، 1- قىركۇيەكتەن باستاپ قاراعاندى مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن قازان فەدەرالدىق ۋنيۆەرسيتەتى اراسىندا العاش رەت ەكى ديپلوم باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. باعدارلاما بويىنشا 70 ستۋدەنت وقۋعا قابىلداندى. سونداي-اق پاكىستان مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالىن اشۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ وتىر.
مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتكەرلەرىنە قول كوتەرۋ وقيعالارىنا قاتىستى قىلمىستىق كودەكسكە جەكە باپ ەنگىزۋ باستاماسى كوتەرىلدى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ ءىس- قيمىل جوسپارى ازىرلەندى: مەديتسينالىق ۇيىمداردا 152 پوليتسيا بەكەتى ورناتىلدى. سونداي-اق مەملەكەتتىك مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ %98 ى جانە جەكەمەنشىك ۇيىمداردىڭ %76 ى جالپى سوماسى 3,1 ميلليارد تەڭگەگە كاسىبي جاۋاپكەرشىلىكتى ساقتاندىرۋ شارتتارىن جاساستى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلدە ءسابي ءولىمى بىلتىرعى جىلمەن سالىستىرعاندا %20,2 عا تومەندەگەنىن جازعان ەدىك.