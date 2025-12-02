دارىگەر سالماق قوسۋعا ىقپال ەتەتىن كۇتپەگەن فاكتوردى ايتتى
استانا. قازاقپارات - دارىگەر پەدرو اندرادە دۇرىس ۇيىقتاماۋ سالماق قوسۋعا سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. ول ارتىق سالماقتىڭ پايدا بولۋىنا اسەر ەتەتىن بۇل فاكتور تۋرالى Terra باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا تۇسىندىرگەن.
اندرادەنىڭ ايتۋىنشا، ۇيقى قانباعاندا ميدىڭ دۇرىس شەشىم قابىلداۋعا جاۋاپ بەرەتىن بولىگىندە، پرەفرونتال قىرتىستا دوفاميننىڭ بەلسەندىلىگى تومەندەيدى. سونىڭ سالدارىنان ادام كۇنى بويى پايدالى تاماقتان گورى، زيان ءارى كالورياسى كوپ اس تاڭدايدى.
دارىگەر تاماقتانۋ ۇيقىنىڭ ساپاسىنا تىكەلەي ىقپال ەتەتىنىن ايتتى.
«جاقسى ۇيىقتاۋ ءۇشىن دۇرىس تاماقتانۋ كەرەك. ال جاقسى ۇيقى ءوز كەزەگىندە دۇرىس تاڭداۋ جاساۋعا كۇش بەرەدى»، - دەيدى ول.
ماماننىڭ سوزىنشە، كەشكى اسقا اقۋىزدار، كاكاو، كوفە، كوك شاي جانە شوكولاد جەۋ ۇيقىسىزدىققا اكەلۋى مۇمكىن. ال كەرىسىنشە، بانان، جاڭعاق، اۆوكادو، شپينات جانە كۇنباعىس داندەرى ۇيقىنى جاقسارتادى.