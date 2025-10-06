دارىگەر كۇزدە كۇن سايىن ءسابىز شىرىنىن ىشۋگە 5 سەبەپ اتادى
كۇزدە جاڭا جينالعان سابىزدەن شىرىن سىعىپ ءىشۋ - كەڭەستىك داۋىردەن قالعان پايدالى ءداستۇر. ءسابىز - قاراپايىم ءارى ارزان كوكونىس. ال ونىڭ شىرىنى - پايدالى زاتتارعا باي تابيعي «كوكتەيل». تەراپەۆت ءارى نۋتريسيولوگ ەلەنا شۋرايەۆا «دوكتور پيتەر» پورتالىنا بەرگەن سۇحباتىندا ءسابىز شىرىنىن ءىشۋدىڭ 5 نەگىزگى پايداسىن ءتۇسىندىردى.
1. كوزگە پايدالى
150 م ل ءسابىز شىرىنىندا كۇنىنە قاجەتتى بەتا- كاروتين مولشەرى بار. بۇل زات باۋىردا رەتينولعا (ا ۆيتامينى) اينالىپ، كوزدىڭ قاراڭعىدا كورۋىن جاقسارتادى جانە «تۇندە كوز كورمەي قالۋدان» الدىن الادى.
2. تابيعي SPF
ءسابىز قۇرامىنداعى كاروتينويدتار تەرىدە جينالىپ، ۋلتراكۇلگىن ساۋلەنىڭ اسەرىن 10-15 پايىزعا ازايتادى. ياعني، كۇنگە كۇيىپ قالۋ قاۋپى تومەندەيدى.
3. قابىنۋعا قارسى اسەر
سابىزدە فالكارينول دەگەن تابيعي زات بار، ول اعزاداعى قابىنۋ تۋدىراتىن پروتسەستەردى باسەڭدەتەدى. كەي زەرتتەۋلەردە ونىڭ ىشەك ىسىگى جاسۋشالارىنىڭ ءوسۋىن باياۋلاتاتىنى دالەلدەنگەن.
4. جۇرەككە پايدالى
ءبىر ستاقان ءسابىز شىرىنىندا 500 مگ كالي بار. كالي - اعزاداعى ارتىق تۇزدى شىعارىپ، قان قىسىمىن ورتا ەسەپپەن 3-4 م م سىناپ باعاناسىنا دەيىن تومەندەتەتىن تابيعي «رەتتەۋشى».
5. باۋىردى تازارتادى
ءسابىز شىرىنىندا از بولسا دا پەكتين بار. ول باۋىردى جەڭىلدەتىپ، ءوت قىشقىلدارىن بايلانىستىرادى جانە «جامان» حولەستەريندى ازايتادى.
قاشان جانە قالاي ءىشۋ كەرەك؟
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، ەرەسەك ادامعا تاۋلىگىنە 250-300 م ل (ءبىر ستاقانداي) جەتكىلىكتى.
«تاڭەرتەڭ جانە تۇستەن كەيىن ىشۋگە بولادى، ءبىراق اشقارىنعا ەمەس، ءسابىز شىرىنىنىڭ قىشقىلى مەن فرۋكتوزاسى اسقازانعا اسەر ەتۋى مۇمكىن»، - دەيدى شۋرايەۆا.
شىرىندى جاڭا دايىندالعان كۇيىندە، 15 مينۋت ىشىندە ءىشۋ قاجەت. كوپ كۇتسەڭىز، پايدالى انتيوكسيدانتتار جويىلادى.
كاروتينويدتاردىڭ جاقسى ءسىڭۋى ءۇشىن شىرىنعا ازداپ ماي قوسقان ءجون:
ءبىر شاي قاسىق ءزايتۇن مايى نەمەسە كوكوس مايى؛
جاڭعاقتارمەن نەمەسە اۆوكادو قوسىلعان توستپەن ىشۋگە بولادى؛
الما مەن بالدىركوك شىرىنىمەن ارالاستىرسا، س ۆيتامينى قوسىلىپ، اسەرى كۇشەيەدى؛
ءزىمبىر قوسۋ دا پايدالى، ول قابىنۋعا قارسى اسەرىن ارتتىرادى.
كىمدەرگە بولمايدى؟
ءسابىز شىرىنى پايدالى بولعانىمەن، ونى شەكتەن تىس ىشۋگە بولمايدى.
«اپتالاپ كۇن سايىن بىرنەشە ستاقان ىشسەڭىز، تەرىڭىز سارعىش تارتىپ، «ماندارين تۇسىنە» ەنۋى مۇمكىن. بۇل زيان ەمەس، ءبىراق قورقىنىشتى كورىنەدى. ال تىم كوپ ىشكەندە گيپەرۆيتامينوز A تۋىنداۋى ىقتيمال»، - دەيدى دارىگەر.
شۋرايەۆانىڭ ايتۋىنشا، كەلەسى جاعدايدا شىرىندى شەكتەۋ نەمەسە مۇلدە ىشپەۋ كەرەك:
ينسۋلينگە توزىمسىزدىك - 250 م ل شىرىندا شامامەن 12 گ قانت بار؛
قانت ديابەتىنىڭ اۋىر ءتۇرى - الدىمەن گليۋكوزانى تۇراقتاندىرۋ قاجەت؛
جوعارى قىشقىلدى گاستريت جانە اسقازان جاراسى - قىشقىلدىقتى كۇشەيتۋى مۇمكىن؛
ءوت-تاس اۋرۋى (تاس 1 س م-دەن ۇلكەن بولسا) - شىرىن ءوت ايداۋدى كۇشەيتەدى؛
قايىڭ نە جۋسان توزاڭىنا اللەرگياسى بارلار - سابىزبەن ايقاسپالى رەاكسيا بولۋى مۇمكىن.
«ءبىر ستاقان جاڭا سىعىلعان ءسابىز شىرىنى - كورۋ قابىلەتىن، تەرى مەن قان تامىرلارىن قولداۋدىڭ تاماشا جولى. تەك شامادان اسپاي، ماي قوسىپ جانە ءوز اعزاڭىزدىڭ ەرەكشەلىگىن ەسكەرىپ ءىشىڭىز»، - دەپ قورىتىندىلادى دارىگەر ەلەنا شۋرايەۆا.