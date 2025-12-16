دارىگەر جاڭا جىل داستارحانىندا ارالاستىرىپ جەۋگە بولمايتىن تاعامداردى اتادى
استانا. قازاقپارات - ديەتولوگ سوفيا كوۆانوۆانىڭ ايتۋىنشا، جاڭا جىلدىق سالاتتار مەن الكوگول - ەڭ زياندى ۇيلەسىم. جاڭا جىلدىق داستارقاندا ادامدار ءتۇرلى تاعامداردى ارالاستىرىپ جەيدى، دەدى ديەتولوگ، نۋتريسيولوگ سوفيا كوۆانوۆا aif.ru سايتىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ماماننىڭ سوزىنشە، دەنساۋلىققا ەڭ زيان كومبيناتسيا وليۆە سەكىلدى جاڭا جىلدىق سالاتتار مەن الكوگولدى قاتار تۇتىنۋ.
«الكوگولدى جەمىس-جيدەكپەن نەمەسە كوكونىس سالاتىمەن ۇيلەستىرگەن دۇرىس، نە بولماسا بولەك ءىشىپ، قاسىنا ليمون قوسىلعان سۋ ىشۋگە بولادى»، - دەدى ول.
سونداي-اق، كوۆانوۆا ەگەر ادام مۇنداي تاعامدى ۇزاق ۋاقىت بويى تۇتىنباعان بولسا، اس قورىتۋعا كومەكتەسەتىن فەرمەنتتەر قوسۋعا كەڭەس بەردى. بۇدان بولەك، تاماقتانۋ اراسىندا كەمىندە ەكى ساعات ءۇزىلىس جاساۋدى ۇسىندى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تاعامنىڭ دۇرىس ءارى جەڭىل سىڭۋىنە كومەكتەسەدى.