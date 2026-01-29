دارىگەر D دارۋمەنى تاپشىلىعىنىڭ بەلگىلەرىن اتادى
سۇيەكتىڭ ءجيى سىنۋى، شارشاۋ، كۇيزەلىس، ءىشتىڭ قاتۋى جانە شامادان تىس تەرشەڭدىك اعزادا D دارۋمەنى تاپشى ەكەنىن ءبىلدىرۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Sputnik قازاقستان.
ر ف وقۋ- عارتۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى مەديتسينا فاكۋلتەتىنىڭ دوتسەنتى يرينا ۆولگينا Gazeta.ru عا بەرگەن سۇحباتىندا ەرەسەكتەر اعزاداعى D دارۋمەنىنىڭ مولشەرىن باقىلاۋدا ۇستاۋ قاجەتتىگىن، ويتكەنى ول كوپ جاعدايدا جەتىسپەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
D دارۋمەنى كالتسييدىڭ سىڭۋىندە ماڭىزدى ءرول اتقارادى، بۇل سۇيەكتى نىعايتۋ ءۇشىن قاجەت، سونداي-اق يممۋندىق، جۇرەك-قانتامىر جانە جۇيكە جۇيەلەرىنىڭ جۇمىسىنا كومەكتەسەدى.
تاپشىلىقتىڭ بەلگىلەرى ايقىن بولماۋى مۇمكىن. ونى سۇيەك جانە بۇلشىقەتتەردەگى اۋىرسىنۋ، سۇيەكتىڭ ءجيى سىنۋى (وستەوپوروز)، جالپى السىزدىك، شارشاۋ، تەز شارشاعىشتىق، تەپە-تەڭدىكتىڭ بۇزىلۋى، ءجيى سۋىق تيۋ، ءىش قاتۋ، شامادان تىس تەرشەڭدىكتەن بىلۋگە بولادى. سونداي-اق تىرناقتىڭ سىنعىشتىعى، تەرىنىڭ قۇرعاۋى جانە شاشتىڭ ءتۇسۋى سياقتى بەلگىلەرى دە بولۋى مۇمكىن.
"ايتا كەتۋ كەرەك، كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان پاتسيەنتتەردى ەمدەۋدە D دارۋمەنىنىڭ ءرولى جوعارى ەكەنىن دالەلدەگەن زەرتتەۋلەر بار. D دارۋمەنىنىڭ دەڭگەيىن انىقتاۋ ءۇشىن قانداعى 25(OH) D دەڭگەيىنە اناليز تاپسىرۋ قاجەت. سونىمەن قاتار دارىگەر كالتسي، فوسفور جانە وسى دارۋمەن الماسۋىنا قاتىستى باسقا دا كورسەتكىشتەرگە قوسىمشا تالداۋ تاعايىنداۋى مۇمكىن. D دارۋمەنىنىڭ قاجەتتى دوزاسى تالداۋ ناتيجەسى مەن پاتسيەنتتىڭ شاعىمى نەگىزىندە انىقتالادى"، - دەدى ول.