دارىگەر ءوز-ءوزىڭدى كۇشتەپ سۋ ءىشۋدىڭ زيان ەكەنىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - ادام اعزاسىنا قانشا سۋ كەرەك ەكەنى ەشقانداي فورمۋلامەن ەمەس، تابيعي مەحانيزممەن انىقتالادى. بۇل تۋرالى kp.ru-عا نەيروەندوكرينولوگ، رنيمۋ دوتسەنتى يۋري پوتەشكين مالىمدەدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، سۋعا دەگەن قاجەتتىلىكتى ورتالىق جۇيكە جۇيەسى رەتتەيدى.
«دەنەگە سۇيىقتىق جەتىسپەگەندە، مي بىردەن بەلگى بەرەدى. ءبىز ونى شولدەۋ رەتىندە سەزەمىز. بۇل - تابيعات بىزگە بەرگەن ەڭ ءدال سيگنال»، - دەدى دارىگەر.
ونىڭ سوزىنشە، ءجيى ايتىلاتىن «35- 40 م ل سۋ/ك گ» فورمۋلالارى تەك ەرەكشە جاعدايلاردا، ياعني ادامنىڭ تابيعي ءشول سەزىنۋ جۇيەسى بۇزىلعاندا عانا قولدانىلادى.
پوتەشكين ارتىق سۋدى ءوزىڭدى كۇشتەپ ءىشۋدىڭ زيان ەكەنىن دە ەسكەرتتى. كەيبىرەۋلەر اشتىقتى باسۋ نەمەسە تەز ارىقتاۋ ءۇشىن سۋدى كوپ ىشەدى، الايدا بۇل اعزاعا جۇك تۇسىرەدى.
«بۇيرەك ارتىق سۇيىقتىقتى وزدىگىنەن سۇزەدى. ءبىراق سۋدى شامادان تىس كوپ ءىشۋ كەرىسىنشە سترەسس تۋعىزۋى مۇمكىن»، - دەدى مامان.