داۋرەنحان ءشارىپ ۇلى. «بولمىس» - ولەڭدەر
استانا. KAZINFORM - داۋرەنحان ءشارىپ ۇلى 1976 -جىلى تارباعاتاي ايماعى ءدوربىلجىن اۋدانىندا تۋعان. 1993 -جىلى تارعاباتاي ايماقتىق 2 -ورتا مەكتەبىنەن تولىق ورتانى تاۋسقان. 1993-جىلدان 1997 -جىلعا دەيىن شينجاڭ اۋىل-شارۋاشىلىق ينستيتۋتىنان مال دارىگەرلىك ماماندىعىن تامامداپ تۋعان اۋىلىندا ماماندىعى بويىنشا جۇمىس جاساعان.
داۋرەنحان ءشارىپ ۇلى بالا جاسىنان ادەبيەتكە اۋەس بولىپ، ورتالاۋ سىنىپتان باستاپ ولەڭ جازا باستاعان. ونىڭ جۇزگە جۋىق ولەڭ تولعاۋلارى مەن ماقالالارى ءتۇرلى باسىلىمداردا جارىق كوردى. 2017 -جىلى قازاق ەلىنە قونىس اۋدارىپ، قازىر جەتىسۋ وبلىسى اقسۋ اۋدانىندا تۇرادى.
وتانىم
سۇيەمىن سەنى وتانىم،
تەلىمسەك پە، كىم دەمە.
بوزداپ كەلگەن بوتاڭمىن،
ىرىس تىلەپ ىرگەڭە.
ساعان ايتام مۇڭىمدى،
پانالايىن قالقاڭا.
كوتەرىسەم جۇگىڭدى،
قان جاۋىر عىپ ارقاما.
ويلارىمدى سۋىتپاي،
بورىشىمدى وتەسەم.
شانشارى بار ۋىقتاي،
شاڭىراعىڭدى كوتەرسەم.
ۇزىگىڭدى سالمالاپ،
قازىعىڭا بايلانسام.
ارمانىمدى شالمالاپ،
ايبارىڭا اينالسام.
كۇمىستەلگەن باقانداي،
تۇرسام كوككە كوتەرىپ.
ءبىر جىرىم بار جازا الماي،
جۇرەم ىلعي ورتەنىپ.
ۋىزىڭا جارىعام،
ءدىنىم، ءدىلىم، تىلىممەن.
نامىسىمدى جانىعام،
رۋحى بيىك جىرىڭمەن.
تۇڭلىگىڭە تاعىلىپ،
بەلدەۋىڭە بايلاندىم.
بوساعاڭا سوعىلىپ،
ءجۇرسىن كوكجال ويلارىم.
كەلمەسىن دەپ كەسىر مۇڭ،
ماڭدايشاڭدا تۇرايىن.
سول تىلەكپەن ءتوسىمنىڭ،
شەمىرشەگىن ۇرايىن.
بولمىس
دەگەنىمشە ءپاتۋالى ءداتىم بار،
قۇلاپ ءتۇستىم ارعىماقتان التىن جال.
الگى ادامي ءيىسىمدى زار جىنعا،
ەي، الباستى الماستىرىپ العىڭ بار.
بولساداعى شىندىعىمنىڭ الدى جار،
لاپىلداپ ءبىر ورتكە اينالىپ جانعىم بار.
قۇتىرىق جەل الاقاشپا بۇلتىمدى،
اق تامشىعا اينالىپ ءبىر جاۋعىم بار.
اناسىنىڭ ومىراۋىنان دەرت ەمگەن،
كوردىم تاعى ءبىر جاس كۇنا ەت ولگەن.
تىرشىلىككە شىرىلداسا تويىمسىز،
كارى دۇنيە قامقورىنداي كوتەرگەن.
قالجىرادىم كوشە كەزدىم كۇي ىزدەپ،
ادامدار ءجۇر ءبىرىن-ءبىرى مۇيىزدەپ.
ويسىز ورتا جىن تولتىرىپ ۇرتىنا،
ەپپەنەن كەپ ەرىنەن سۇيگىزبەك.
بىرەۋ ايتتى مۇنى باۋىرىم ەتپە ۇلگى،
جالت ەتىپ ءبىر جانارىمدا كەك تۇردى.
ءبىر اقيقات ارىستانداي ايباتتى،
ىشىمدەگى ولەكسەنى جەپ تىندى.
سىرقات ويدىڭ سىزداتتىرىپ الەگى،
شىندىق ءسۇيدىم جەتپەي كەيدە دالەلى.
ادامداردان تاسالانار جەر تاۋىپ،
كەڭكىلدەپ ءبىر جىلاپ العىم كەلەدى.
جوعالتۋ
اسەم باسىپ بەل استى دا كۇرەڭىم،
ىشكە تارتا باستادى ءومىر رەڭىن.
سودان باستاپ تاپپاي قالدىم مەن ايتەۋ،
اناشىمنىڭ قۇشاعىنداي جىلى ورىن.
جوقتاۋ ايتىپ الىسىمدا جاقىندا،
اققا ورانىپ اكەم كىردى اقىمعا.
سوناۋ جىلدار جۇرەك ورتەپ جان ورتەپ،
كوپ ويلاندىم و دۇنيە حاقىندا.
مىڭ ءسۇرىندىم، مىڭ جىعىلدىم، ءتۇڭىلدىم،
تۇرەگەلدىم ءبىر شىندىققا جۇگىندىم.
مۇڭلى ارۋداي كىرپىگىنە مۇز قاتقان،
جالپاق جاھان سىڭعىرىڭا ءۇڭىلدىم.
اساۋ ءمىندىم اۋىزدىق پەن الىستىم،
شاراپ ءىشتىم سۇلۋ مەن دە تانىستىم.
جوققا جۇيرىك جەتپەيتىنىن داريعا،
بىلە تۇرىپ جۇرەگىم مەن جارىستىم.
ۇستاعانشا ءبىر ارماننىڭ شىلبىرىن،
ءىز جاسىرىپ ۇلگەرىپتى دىلگىرىم.
كىرپىگىمە كىر قوندىرىپ كەي ساتتە،
مۇڭ ىلەدى قوڭىر توبەل تىرلىگىم.
