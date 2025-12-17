دارۋمەن جەتىسپەۋشىلىگى قارتايۋ بەلگىلەرى سەكىلدى كورىنۋى مۇمكىن - دارىگەر
استانا. قازاقپارات - ادام بويىنداعى كەيبىر وزگەرىستەردى جۇرتشىلىق ءجيى «جاس ۇلعايعانىمەن» بايلانىستىرادى. الايدا بۇل بەلگىلەردىڭ ارتىندا دارۋمەندەر مەن مينەرالداردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى تۇرۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى Daily Mail باسىلىمى دارىگەر ەميلي ليمينگكە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ۇنەمى شارشاۋ، زەيىننىڭ تومەندەۋى، ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنىڭ السىرەۋى جانە ەنتىگۋ سەكىلدى بەلگىلەر ۆ12 دارۋمەنىنىڭ تاپشىلىعىنان تۋىنداۋى ىقتيمال. بۇل دارۋمەن مي جۇمىسى ءۇشىن اسا ماڭىزدى. ونىڭ جەتىسپەۋى ەستە ساقتاۋ بۇزىلىستارىنا اكەلىپ، كەيدە ەرتە دەمەنتسيانىڭ بەلگىسى رەتىندە قاتە قابىلدانادى.
ەميلي ليمينگ ۆ12 دارۋمەنىنىڭ تاپشىلىعىن ءسۇت، سيىر ەتى، جۇمىرتقا سياقتى ونىمدەر ارقىلى تولىقتىرۋعا بولاتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار بۇل دارۋمەن كەيبىر وسىمدىك نەگىزىندەگى ءسۇت ونىمدەرىندە دە كەزدەسەدى.
ال تەز شارشاۋ، نازاردىڭ شاشىراۋى، ەنتىگۋ جانە توڭعىشتىق سەزىمى تەمىر جەتىسپەۋشىلىگىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا تەك تاماقتانۋ راتسيونىن وزگەرتۋ جەتكىلىكسىز بولىپ، قوسىمشا پرەپاراتتار قابىلداۋ قاجەت بولۋى ىقتيمال.
دارىگەردىڭ سوزىنشە، دۇرىس تاماقتانۋ مەن قاجەتتى ەم- دوم ۋاقتىلى جۇرگىزىلسە، ادامنىڭ حال-جاعدايى بىرنەشە اپتا ىشىندە ايتارلىقتاي جاقسارادى. كەيدە «قارتايۋ» دەپ جۇرگەن بەلگىلەردىڭ ءوزى اعزا جىبەرگەن قاراپايىم سيگنال عانا بولۋى مۇمكىن.