    14:24, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    دانيا ترامپ اكىمشىلىگىن قوقان-لوققى كورسەتۋدى دوعارۋعا شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - دانيا پرەمەر-ءمينيسترى ترامپ اكىمشىلىگىن گرەنلاندياعا قارسى «سەس كورسەتۋىن توقتاتۋعا» شاقىردى، دەپ حابارلايدى 9News.

    Дания призвала администрацию Трампа прекратить угрозы
    Фото: Anadolu

    - بىزگە گرەنلانديا قاجەت، - دەدى دونالد ترامپ جەكسەنبى كۇنى The Atlantic باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.

    ا ق ش پرەزيدەنتى جانە ونىڭ ساياسي وداقتاستارى گرەنلانديا ا ق ش ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن ماڭىزدى دەپ مالىمدەيدى، ءبىراق ۆەنەسۋەلا كوشباسشىسى نيكولاس مادۋرونىڭ تۇتقىندالۋىنان كەيىن بۇل ماسەلە ۋشىعىپ كەتتى.

    اق ءۇيدىڭ اعا كەڭەسشىسى ستيۆەن ميللەردىڭ ايەلى كەتي ميللەر X الەۋمەتتىك جەلىسىندە امەريكا تۋى تۇستەس گرەنلانديا كارتاسىن جاريالادى. استىنا «تاياۋدا» دەگەن جازبا قالدىرعان.

    وعان جاۋاپ رەتىندە دانيا پرەمەر- ءمينيسترى مەتتە فرەدەريكسەن ءوزىنىڭ رەسمي ۆەب- سايتىندا مالىمدەمە جاريالادى.

    - مەن مۇنى تىكەلەي ا ق ش- قا قاراتىپ ايتۋىم كەرەك. ا ق ش گرەنلانديانى باسىپ الۋى كەرەك دەپ ايتۋدىڭ ەشقانداي ءمانى جوق. ا ق ش- تىڭ دوستاستىق ەلدەرىنىڭ ەشقايسىسىن اننەكسيالاۋعا قۇقىعى جوق، - دەدى مەتتە فرەدەريكسەن.

    ول دانيا مەن گرەنلانديانىڭ ناتو مۇشەلەرى رەتىندە وداقپەن قورعالاتىنىن جانە ا ق ش تاراپىنان جاسالعان قورعانىس كەلىسىمى ەلگە «گرەنلاندياعا كەڭ قولجەتىمدىلىك» بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    پرەمەر- مينيستر سونىمەن قاتار دانيانىڭ اركتيكا قاۋىپسىزدىگىنە ايتارلىقتاي ينۆەستيتسيا سالعانىن مالىمدەدى.

    - سوندىقتان مەن ا ق ش- تى تاريحي جاقىن وداقتاسىنا، سونداي-اق ساتىلمايتىنىن انىق ايتقان باسقا ەلگە جانە باسقا حالىققا قاۋىپ ءتوندىرۋدى توقتاتۋعا شاقىرامىن، - دەدى مەتتە فرەدەريكسەن.

    دانيانىڭ ا ق ش- تاعى ەلشىسى دە X- تە جاۋاپ جاريالادى.

    - ءبىز جاقىن وداقتاستارمىز جانە بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋدى جالعاستىرۋىمىز كەرەك. ا ق ش- تىڭ قاۋىپسىزدىگى گرەنلانديا مەن دانيانىڭ قاۋىپسىزدىگىمەن بىردەي. گرەنلانديا قازىردىڭ وزىندە ناتو- نىڭ قۇرامىنا كىرەدى، - دەپ جازدى يەسپەر مەللەر سەرەنسەن.

    گرەنلانديادا مۇناي، گاز جانە سيرەك كەزدەسەتىن جەر ەلەمەنتتەرى سياقتى تابيعي رەسۋرستارعا باي. دانيا اۆتونوميالىق اۋماقتىڭ سىرتقى ساياساتى مەن قورعانىسىنا جاۋاپتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
