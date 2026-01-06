ق ز
    10:24, 06 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    دانيا پرەمەر-ءمينيسترى ناتو-نىڭ جويىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - دانيا پرەمەرى ناتو-نىڭ جويىلىپ كەتۋى مۇمكىن ەكەندىگى تۋرالى ەسكەرتۋ جاسادى.

    Метте Фредериксен
    Фото: ТАСС

    دانيا پرەمەر- ءمينيسترى مەتتە فرەدەريكسەن TV2 تەلەارناسىنا بەگەن سۇحباتىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گرەنلانديانى «باسىپ الۋ» جوسپارىنا ءمان بەرمەۋگە بولمايتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinfrom اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    - ا ق ش گرەنلاندياعا قوقان-لوقى جاساماۋى كەرەك. ا ق ش اركتيكالىق ارالعا شابۋىلدايتىن بولسا، ءبارى ءبىر مەزەتتە توقتاتۋى مۇمكىن، - دەدى م. فرەدەريكسەن.

    بۇعان قوسا ەگەر ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ گرەنلاندياعا باسىپ كىرسە، بۇل ناتو-نىڭ جاعدايى ءبىتتى دەگەندى بىلدىرەتىن بولادى، دەپ ەسكەرتتى دانيا كوشباسشىسى.

    دانيانىڭ TV2 تەلەارناسىنا سۇحباتىندا م. فرەدەريكسەن د. ترامپتىڭ اركتيكاداعى ءوزىن-ءوزى باسقاراتىن دانيا اۋماعىن باسىپ الۋ تۋرالى مالىمدەمەسىنە قاراي، بۇل ىسكە بايىپپەن قاراۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتتى.

    - مەن سونىمەن قاتار ەگەر ا ق ش ناتو-نىڭ وزگە ەلىنە شابۋىل جاسايتىن بولسا، حالىقارالىق ۇيىمنىڭ ءوزى دە، سوعان قاراي ەكىنشى دۇنەجۇزىلىك سوعىس كەزىنەن قامتاماسىز ەتىلىپ كەلە جاتقان قاۋىپسىزدىكتىڭ دە جوق بولاتىنىن تۇسىندىرگىم كەلەدى، - دەدى فرەدەريكسەن.

    ايتا كەتەيىك، ترامپ پايدالى قازبالارعا باي، ءوزىن-ءوزى باسقاراتىن، سوعان قاراماستان دانيانىڭ بولشەگى سانالاتىن، ياڭني، ناتو اليانسىنا كىرەتىن ارالدى قوسىپ الۋعا ۇمتىلىپ كەلەدى.

    - بىزگە گرەنلانديا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىرعان جاعداي ءۇشىن كەرەك، - دەدى اق ءۇي باسشىسى جەكسەنبى كۇنى پرەزيدەنت ۇشاعىندا جۋرناليستەرمەن تىلدەسۋ بارىسىندا.

    ترامپتىڭ كەيىنگى مالىمدەمەسى ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلاعا سوققى جاساپ، ونىڭ كوشباسشىسى نيكولاس مادۋرونى تۇتقىنداعاننان كەيىن جاسالدى.

