دامىعان ەلدەرگە كەلەتىن ميگرانتتار قاتارى ءتورت جىلدا العاش رەت ازايدى
استانا. قازاقپارات - 2024 -جىلى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمىنا مۇشە دامىعان 38 مەملەكەتكە تۇراقتى تۇرۋ ءۇشىن 6,2 ميلليون ادام كىردى، دەپ حابارلايدى DW.
بۇل كورسەتكىش ءۇش جىل بويعى تۇراقتى وسىمنەن كەيىن العاش رەت تومەندەدى. 2023 -جىلمەن سالىستىرعاندا %4 از. ءبىراق پاندەمياعا دەيىنگى كەزەڭنەن ءالى دە %15 جوعارى.
يمميگراتسيانىڭ نەگىزگى سەبەبى - وتباسىمەن قايتا قوسىلۋ. ال ەڭبەك ميگرانتتارىنىڭ سانى 2020 -جىلدان بەرگى ءوسۋ كەزەڭىنەن كەيىن 21% قىسقاردى.
ال بارلىق يمميگرانتتاردىڭ جارتىسى بەس ەلگە باعىتتالعان: ا ق ش، گەرمانيا، كانادا، ۇلى بريتانيا جانە يسپانيا. ميگرانتتار شىققان ەلدەر ىشىندە ۆەنەسۋەلا، كولۋمبيا جانە سيريا كوش باستاپ تۇر.
