    14:06, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    دامىعان ەلدەرگە كەلەتىن ميگرانتتار قاتارى ءتورت جىلدا العاش رەت ازايدى

    استانا. قازاقپارات - 2024 -جىلى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمىنا مۇشە دامىعان 38 مەملەكەتكە تۇراقتى تۇرۋ ءۇشىن 6,2 ميلليون ادام كىردى، دەپ حابارلايدى DW.

    п
    فوتو: freepik

    بۇل كورسەتكىش ءۇش جىل بويعى تۇراقتى وسىمنەن كەيىن العاش رەت تومەندەدى. 2023 -جىلمەن سالىستىرعاندا %4 از. ءبىراق پاندەمياعا دەيىنگى كەزەڭنەن ءالى دە %15 جوعارى.

    يمميگراتسيانىڭ نەگىزگى سەبەبى - وتباسىمەن قايتا قوسىلۋ. ال ەڭبەك ميگرانتتارىنىڭ سانى 2020 -جىلدان بەرگى ءوسۋ كەزەڭىنەن كەيىن 21% قىسقاردى.

    ال بارلىق يمميگرانتتاردىڭ جارتىسى بەس ەلگە باعىتتالعان: ا ق ش، گەرمانيا، كانادا، ۇلى بريتانيا جانە يسپانيا. ميگرانتتار شىققان ەلدەر ىشىندە ۆەنەسۋەلا، كولۋمبيا جانە سيريا كوش باستاپ تۇر.

    بۇعان دەيىن گەرمانيادا ميگرانتتار ەڭ كوپ جۇمىس ىستەيتىن ماماندىقتار انىقتالعانىن جازعانبىز.

    سونداي-اق قازاقستاندىقتار جۇمىس ىستەۋگە كوبىنە قاي ەلدەرگە باراتىنى بەلگىلى بولدى.

    ال قازاقستانعا قىتايدان كەلگەن جۇمىسشىلاردىڭ ۇلەسى قانشا ەكەنىن مىنا جەردەن وقي الاسىز.

     

    Бейсен Сұлтан
