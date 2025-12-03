«دامۋ» قورى سيفرلىق تەڭگەمەن العاشقى نەسيە بەردى
استانا. KAZINFORM - «دامۋ» كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ قورى قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ قولداۋىمەن «ورلەۋ» باعدارلاماسى بويىنشا العاشقى جەڭىلدەتىلگەن نەسيەنى جىلىنا 12,6 پايىزبەن Halyk Bank ارقىلى بەردى. بۇل تۋرالى قوردىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
سيفرلىق تەڭگەنى پايدالانعان تۇڭعىش كليەنت - پاۆلودارلىق كاسىپكەر ۆيتالي كرەمبەرگ. ونىڭ جوباسى ءۇي جانۋارلارىنىڭ تۇبەگىنە گيگيەنالىق تولتىرعىش رەتىندە قولدانىلاتىن تۇيىرشىك/ابسوربەنت شىعاراتىن كاسىپورنىن سالۋ، سونداي-اق قۇرىلىس، اۋىل شارۋاشىلىعىنا جانە ەكولوگيالىق ماقساتتاردى (مىسالى، جانار-جاعارماي توگىلگەن اپاتتىڭ سالدارىن جويۋ) كوزدەيدى.
بيزنەسكە جاڭاشىل كوزقاراستاعى بۇل كاسىپكەر زاماناۋي تەحنولوگيالاردى قولدانا وتىرىپ ءوندىرىستى دامىتۋ ءۇشىن سونى ءونىم - سيفرلىق تەڭگە نەسيەسىن تاڭدادى.
جاڭا قارجىلىق قۇرال بيزنەس ءۇشىن ىڭعايلى.
ارتىقشىلىقتارى:
✔️ ونلاين راسىمدەۋ؛
✔️ ءوتىنىم جىلدام قارالىپ، قاراجات تەز تۇسەدى؛
✔️ مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ شارتتارى جاريالى تۇردە ورىندالادى؛
✔️ سالىق تەكسەرىسى بولمايدى. بۇل - اكىمشىلىك جانە قارجىلىق كىدىرىستەر تۋعىزبايدى؛
✔️ ق ق س قايتارۋ مەرزىمى 55-75 تەن 15 جۇمىس كۇنىنە دەيىن قىسقارادى.
تارتىلعان ينۆەستيتسيا سوماسى جىلىنا 12,6 پايىزبەن 7 جىل مەرزىمگە 250 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى. قاراجاتقا كليەنت جەر ۋچاسكەسى مەن جابدىق ساتىپ الىپ، ءوندىرىس عيماراتىن سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. ءبىرىنشى جىلى 10 عا جۋىق جۇمىس ورنىن اشۋ جوسپارلانعان. ءوندىرىس جىلىنا 1200-1400 توننا ءونىم شىعارادى دەگەن بولجام بار.
نەسيە «دامۋ» قورى مەن Halyk bank اراسىندا «ورلەۋ» باعدارلاماسى اياسىندا، سيفرلىق تەڭگەمەن بەرىلدى. سيفرلىق تەڭگە - قازاقستاننىڭ ۇلتتىق ۆاليۋتاسىنىڭ تەك قانا ۇلتتىق بانك شىعاراتىن ەلەكتروندىق نۇسقاسى.
- «ورلەۋ» باعدارلاماسىنا قاتىسۋ ءۇشىن كاسىپكەرلەر قوردىڭ سەرىكتەسى - ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەرگە جۇگىنۋى قاجەت. قازىر Halyk bank، سەنتركرەديت بانك، Forte Bank ،Bereke bank، ەۋرازيالىق بانك، Freedom Bank ،Nurbank ،RBK Bank ،KZI bank ءوتىنىم قابىلدايدى. سونىمەن قاتار، باعدارلاماعا قاتىسۋشىلار قوردىڭ كەپىلدىگىن دە پايدالانا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
باعدارلامانىڭ شارتتارى، سونداي-اق وڭىرلىك فيليالداردىڭ مەكەنجاي، دەرەكتەرى جايلى اقپاراتتى 1408 ءنومىرلى call-ورتالىقتان نەمەسە www.damu.kz. سايتى ارقىلى الۋعا دا بولادى.
ايتا كەتەيىك، سيفرلىق تەڭگەگە ۇلتتىق ۆاليۋتا مارتەبەسى بەرىلەدى.