داۋلەت تۇرلىحانوۆتىڭ ۇلى بوستاندىققا شىقتى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى داۋلەت تۇرلىحانوۆتىڭ ۇلى نۇراسىل بولات بوستاندىققا شىقتى.
بۇل تۋرالى قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى مالىمدەدى.
«ساۋالدا كورسەتىلگەن سوتتالۋشى سوت تاعايىنداعان جازا مەرزىمىن تولىق وتەۋىنە بايلانىستى بوساتىلدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
نۇراسىل بولاتقا قاتىستى ءىس
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن نۇراسىل بولات تانىمال ادۆوكاتتاردى سوققىعا جىققانى حابارلانعان بولاتىن. بۇل وقيعا 2023-جىلى 11-اقپانعا قاراعان ءتۇنى الماتىنىڭ ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ ءبىرىنىڭ ماڭىنداعى پاركينگتە بولعان.
جابىرلەنۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ولار ءماجىلىس دەپۋتاتىنىڭ ۇلى اگرەسسيا تانىتقان قىزدى قورعاۋعا تىرىسقان. كەيىن نۇراسىل بولات مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى سارباز ەكەنى جانە وتارداعى اسكەري بولىمدە بولۋعا ءتيىس ەكەنى انىقتالدى.
سوت ۇكىمى
2023-جىلى 9-قازاندا سوت نۇراسىل بولاتتى كىنالى دەپ تاۋىپ، 1700000 تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالدى. 2024-جىلى 14-مامىردا جوعارعى سوت ءىستى كاسساتسيالىق تارتىپتە قاراپ، ۇكىمدى وزگەرتتى. داۋلەت تۇرلىحانوۆتىڭ ۇلىنا ەكى جىلعا باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالىپ، وتەماقى مولشەرى ۇلعايدى.
الايدا پروباتسيا تالاپتارىن ورەسكەل بۇزعانى ءۇشىن 2024-جىلى 21-قازاندا مەدەۋ اۋداندىق سوتى جازانىڭ وتەلمەگەن بولىگىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا اۋىستىردى. دەپۋتاتتىڭ ۇلى سوت زالىندا قاماۋعا الىندى.