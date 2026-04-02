د. ترامپ يران بويىنشا ۇندەۋ جاسادى
دونالد ترامپ يرانداعى اسكەري وپەراتسيا مەرزىمىن وسىلاي سيپاتتادى. ول مۇنى: «بۇعان دەيىنگى ا ق ش قاتىسقان سوعىستاردان اناعۇرلىم قىسقا»، - دەيدى.
بۇل تۋرالى اق ءۇي باسشىسى ا ق ش حالقىنا جولداۋىندا مالىمدەدى. تىكەلەي ەفيردەگى پرەزيدەنت بايانداماسى وسىعان دەيىنگى الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالانعان پوست ماتىندەرىن قايتالادى. يراننىڭ ا ق ش پەن تاياۋ شىعىسقا توندىرگەن قاۋپىن باسا نازارعا الدى. تەگەراننىڭ اسكەري الەۋەتىن السىرەتكەنىن تىلگە تيەك ەتىپ، كوزدەگەن نەگىزگى ماقساتتارىنا جەتكەنىن ايتتى. الايدا سوعىستىڭ ناقتى قاشان اياقتالاتىنىن نەمەسە ديپلوماتيالىق شەشىمنىڭ بولار- بولماسى جونىندە ەشتەڭە ايتپادى. تەك الداعى ەكى-ءۇش اپتادا يرانعا قارسى جويقىن سوققىلار جاساپ، اسكەردى سودان كەيىن عانا وڭىردەن الىپ كەتۋى مۇمكىن ەكەندىگىن بايان ەتتى. سونداي-اق دونالد ترامپ تەگەراندا رەجيم اۋىستىرۋدى كوزدەمەگەنىن العا تارتىپ، بيلىك وكىلدەرىنىڭ كوزى تۇگەل جويىلعان سوڭ جۇمساعىراق رەجيم قالىپتاسقانىن ايتتى.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- ا ق ش- تىڭ ءبىرىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا قاتىسۋى 1 جىل، 7 اي، 5 كۇنگە سوزىلدى. ال ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستا 3 جىل، 8 اي، 25 كۇن بولدىق. كورەي سوعىسىندا 3 جىل، 1 اي، 2 كۇنىمىزدى سارپ ەتتىك. ۆەتنام سوعىسىنا 19 جىل 5 اي 29 كۇن ارناپپىز. ال يراكتاعى سوعىستا 8 جىل، 8 اي، 28 كۇن وتكىزدىك. ال قازىرگى اسكەري وپەراتسيادا سونداي جويقىن كۇشپەن ءتونىپ، 32 كۇن عانا وتكىزدىك. يراننىڭ بىت- شىتى شىقتى. ەندىگارى بىزگە قاۋىپ توندىرە المايدى. بۇل - بالالارىڭىز بەن نەمەرەلەرىڭىزدىڭ بولاشاعىنا جاسالعان ينۆەستيتسيا.
