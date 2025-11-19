ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:52, 19 - قاراشا 2025 | GMT +5

    د س م: ۆيرۋستاردىڭ ءورشۋى جەلتوقساننىڭ ورتاسىنا دەيىن جالعاسۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلدەگى ەپيدەميولوگيالىق احۋالدى باياندادى.

    грипп
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/ Kazinform

    - جىل سايىن رەسپۋبليكادا ج ر ۆ ي-دىڭ 3,5 ميلليون جاعدايى جانە تۇماۋدىڭ 2 مىڭعا دەيىنگى جاعدايى تىركەلەدى. اعىمداعى ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىم باسىنان ج ر ۆ ي-دىڭ 1461 مىڭ جاعدايى تىركەلدى، 2024 -جىلدىڭ وتكەن كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا اۋرۋشاڭدىق %20 عا تومەندەگەنى بايقالادى. باسىم بولىگى - 66 پايىزدان استامى 14 جاسقا دەيىنگى بالالار اراسىندا تىركەلىپ جاتىر. سوڭعى اپتادا رەسپۋبليكادا ۆيرۋستىق ينفەكسيالاردىڭ 183 مىڭ جاعدايى تىركەلىپ، وتكەن ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىمنىڭ وسىنداي اپتاسىمەن سالىستىرعاندا اۋرۋشاڭدىق 16 پايىز ارتىپ وتىر، - دەدى ول.

    ءمينيستردىڭ سوزىنشە، بيىل اتالعان ۆيرۋستاردىڭ تارالۋى جىلداعىدان ەرتە بايقالىپ وتىر.

    - ەپيدماۋسىم باستالعالى بەرى تۇماۋدىڭ A ءتيپىنىڭ (H3N2) 587 جاعدايى (قازاقستاندا 2001 -جىلدان بەرى گونكونگ تۇماۋى دەپ اتالادى)، زەرتحانالىق راستالعان 587 جاعدايى، ونىڭ ىشىندە ا (H1N1) ءتيپىنىڭ 3 جاعدايى تىركەلدى. الدىڭعى جىلدارى تۇماۋ تسيركۋلياتسياسى 43-، 51- اپتالاردا، جاڭا جىلعا تامان ءوسۋ بايقالسا، بيىل ەرتە انىقتالىپ، 41 اپتادا باستالدى. ياعني قازان ايىنىڭ ءبىرىنشى جارتىسىنا سايكەس كەلىپ وتىر. بولجام بويىنشا ءوسىم جەلتوقسان ايىنىڭ ورتاسىنا دەيىن ساقتالۋى مۇمكىن، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا.

    وسىعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى اسەل قىدىراليەۆا ەلىمىزدە جاڭا تۇماۋ شتامى تاراپ جاتقان جوق، ەپيدەميولوگيالىق جاعداي تۇراقتى ەكەنىن حابارلاعان ەدى.

     

    قوعام دەنساۋلىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
