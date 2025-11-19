د س م: ۆيرۋستاردىڭ ءورشۋى جەلتوقساننىڭ ورتاسىنا دەيىن جالعاسۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلدەگى ەپيدەميولوگيالىق احۋالدى باياندادى.
- جىل سايىن رەسپۋبليكادا ج ر ۆ ي-دىڭ 3,5 ميلليون جاعدايى جانە تۇماۋدىڭ 2 مىڭعا دەيىنگى جاعدايى تىركەلەدى. اعىمداعى ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىم باسىنان ج ر ۆ ي-دىڭ 1461 مىڭ جاعدايى تىركەلدى، 2024 -جىلدىڭ وتكەن كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا اۋرۋشاڭدىق %20 عا تومەندەگەنى بايقالادى. باسىم بولىگى - 66 پايىزدان استامى 14 جاسقا دەيىنگى بالالار اراسىندا تىركەلىپ جاتىر. سوڭعى اپتادا رەسپۋبليكادا ۆيرۋستىق ينفەكسيالاردىڭ 183 مىڭ جاعدايى تىركەلىپ، وتكەن ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىمنىڭ وسىنداي اپتاسىمەن سالىستىرعاندا اۋرۋشاڭدىق 16 پايىز ارتىپ وتىر، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، بيىل اتالعان ۆيرۋستاردىڭ تارالۋى جىلداعىدان ەرتە بايقالىپ وتىر.
- ەپيدماۋسىم باستالعالى بەرى تۇماۋدىڭ A ءتيپىنىڭ (H3N2) 587 جاعدايى (قازاقستاندا 2001 -جىلدان بەرى گونكونگ تۇماۋى دەپ اتالادى)، زەرتحانالىق راستالعان 587 جاعدايى، ونىڭ ىشىندە ا (H1N1) ءتيپىنىڭ 3 جاعدايى تىركەلدى. الدىڭعى جىلدارى تۇماۋ تسيركۋلياتسياسى 43-، 51- اپتالاردا، جاڭا جىلعا تامان ءوسۋ بايقالسا، بيىل ەرتە انىقتالىپ، 41 اپتادا باستالدى. ياعني قازان ايىنىڭ ءبىرىنشى جارتىسىنا سايكەس كەلىپ وتىر. بولجام بويىنشا ءوسىم جەلتوقسان ايىنىڭ ورتاسىنا دەيىن ساقتالۋى مۇمكىن، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا.
وسىعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى اسەل قىدىراليەۆا ەلىمىزدە جاڭا تۇماۋ شتامى تاراپ جاتقان جوق، ەپيدەميولوگيالىق جاعداي تۇراقتى ەكەنىن حابارلاعان ەدى.